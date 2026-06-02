MC traslada a la Fiscalía de las acusaciones de Sánchez del Álamo sobre la corrupción del Gobierno de Cartagena

El grupo municipal de MC presenta una denuncia ante la Fiscalía de Área de Cartagena para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal "una serie de hechos de extrema gravedad" que, de confirmarse, "podrían constituir ilícitos penales relacionados con la gestión de recursos públicos en el Ayuntamiento de la ciudad".

La iniciativa de MC Cartagena surge tras las reiteradas manifestaciones efectuadas por laconcejal del Gobierno local Beatriz Sánchez del Álamo, ante miembros de este grupo municipal, estas manifestaciones las hizo de forma escrita la edil a concejales de la oposición, tal y como desveló La Opinión este domingo.

Según relató la propia edil, "existiría un supuesto caso de corrupción que afecta directamente al concejal de Deportes, José Martínez".

En concreto, Sánchez del Álamo afirmó que "el citado edil habría realizado obras y reformas en una vivienda de su propiedad utilizando para ello recursos vinculados a contratas y empresas que prestan servicios para la Delegación de Deportes del Ayuntamiento".

La denuncia presentada detalla que, según las afirmaciones de la concejal Sánchez del Álamo, "estos hechos son perfectamente conocidos tanto por la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, como por el primer teniente de alcalde, Diego Ortega".

Según estas mismas declaraciones, "la situación habría provocado un evidente deterioro en las relaciones personales e institucionales entre la alcaldesa, Ortega y el propio concejal de Deportes".

Asimismo, la edil del Gobierno ha llegado a manifestar que un agente de la Policía Local de Cartagena dispondría de información detallada y material fotográfico concreto que acreditaría estas irregularidades.

Depuración de responsabilidades

Desde MC aclaran en el escrito que, al desconocer la veracidad absoluta de las afirmaciones y no disponer directamente de las pruebas mencionadas, "la obligación democrática y legal del grupo es dar traslado inmediato a la Justicia, al estar en juego la posible afectación de fondos y recursos públicos municipales, debe ser el Ministerio Fiscal quien investigue a fondo la situación".

Por todo ello, MC solicita a la Fiscalía que incoe las oportunas diligencias de investigación. El grupo municipal considera “inexcusable” para el esclarecimiento de los hechos que se tome declaración de forma prioritaria a Beatriz Sánchez del Álamo, como autora de las manifestaciones, y a José Martínez, así como la identificación del agente de la Policía Local implicado y la requisa de la documentación o material gráfico al que se ha hecho referencia.

Finalmente, MC Cartagena reitera su compromiso inquebrantable con la transparencia, la fiscalización del dinero de los cartageneros y la tolerancia cero ante cualquier sospecha de irregularidad en el seno del Consistorio.

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