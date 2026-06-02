Directo | Sigue en directo la moción de censura contra Noelia Arroyo en Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena celebra este martes una sesión extraordinaria clave para el futuro político del municipio. El Pleno debate y vota desde las 12.00 horas la moción de censura presentada contra la alcaldesa, Noelia Arroyo, del Partido Popular.

La iniciativa fue registrada por Movimiento Ciudadano, PSOE y Sí Cartagena, con el portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, como candidato alternativo a la Alcaldía. Sin embargo, la moción llega al pleno en un escenario incierto después de que los concejales no adscritos Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo retiraran su apoyo, dejando a los promotores sin la mayoría absoluta necesaria, salvo cambios de última hora.

La sesión se celebra en un clima de máxima tensión política, marcado por la ruptura del equilibrio municipal, la salida de Vox del Gobierno local y las acusaciones cruzadas entre los distintos grupos.

Al Pleno han acudido, entre otros, la diputada socialista Caridad Rives, la senadora socialista María Dolores Flores, los alcaldes populares de Torre Pacheco y La Unión, Pedro Ángel Roca y Joaquín Zapata, respectivamente, así como el senador del PP Francisco Bernabé. Además también se ha podido ver en el Palacio Consistorial al presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández.

La secretaria del pleno, Adelia Rodríguez, ha comenzado leyendo los requisitos normativos para celebrarse la moción de censura. La mesa de edad, que serán los encargados de regir este pleno extraordinaria queda presidida por el concejal de más edad, Enrique Pérez Abellán (MC), y junto a él el más joven, Ignacio Jáudenes (PP).

Noticias relacionadas

La Corporación municipal está integrada por 27 ediles, por lo que la mayoría absoluta está cifrada en 14 concejales. Este pleno está marcado por la ausencia de Diego Salinas y María Dolores Ruiz.