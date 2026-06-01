La movilidad reducida aún no llega al Hospital Santa Lucía

En febrero de este año la edil de MC María Antonia Pérez Galindo vio aprobada por unanimidad su moción para instar a la Consejería de Salud a adoptar medidas para mejorar y reorganizar el aparcamiento del Hospital Santa Lucía, solicitando la creación de zonas de parada gratuitas, señalizadas y diferenciadas para la bajada y subida de personas con movilidad reducida.

Asimismo, la iniciativa que todos los grupos políticos refrendaron pide que se realice una revisión para el correcto funcionamiento de los sistemas de información de plazas disponibles, aliviando los atascos en los accesos al recinto.

Por último, la iniciativa solicita la instalación de la marquesina en la parada de autobús situada junto a Urgencias, garantizando unas condiciones mínimas de comodidad y protección para los usuarios del transporte público.

Meses después, todavía no se ha producido la tan ansiada creación de las plazas para personas con movilidad reducida, trayendo en este caso consecuencias trágicas.

Según testigos presenciales que se han puesto en contacto con esta redacción, el pasado viernes una mujer de avanzada edad con movilidad reducida sufrió una caída en la misma puerta del complejo hospitalario que la dejó inconsciente.

La mujer sufrió la caída cuando bajaba del vehículo de su hija junto a la parada de autobús porque "como no hay plazas especiales arriba, la gente para un momento en esa zona para que salga del coche la persona que lo necesita y luego va a aparcar a la zona del parking", explicaron testigos presenciales.

"La hija intentó irse rápido porque venía el autobús, pero en ese momento la madre se cayó al suelo y acabó inconsciente del golpe. "Entramos gritando a Urgencias para que salieran a atenderla, y a la hija le dio un ataque de ansiedad", señalaron estas mismas fuentes.

Noticias relacionadas

En la exposición de su moción, Pérez Galindo recordó que el Santa Lucía presenta un aparcamiento de pago con aproximadamente 1.780 plazas, gestionado por concesión administrativa a través de una empresa externa designada por el SMS. "Desde hace años, colectivos ciudadanos y usuarios han venido denunciando dificultades para aparcar y planteando demandas concretas de mejora. Una petición vecinal solicitaba un aparcamiento gratuito para personas con discapacidad, argumentando que el sistema actual, al ser de gestión privada y de pago, supone una barrera adicional para quienes acceden al hospital por motivos de salud", subrayó.