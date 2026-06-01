Mercadona abre en Cabo de Palos uno de sus mayores supermercados

La cadena de supermercados Mercadona ha abierto en Cabo de Palos-Cartagena su segunda Tienda 9 en la Región de Murcia, un establecimiento que destaca por sus dimensiones —4.500 metros cuadrados de superficie comercial y 275 plazas de aparcamiento— y que se sitúa entre los supermercados más grandes de la compañía en España. La puesta en marcha del nuevo centro, ubicado en la Carretera a Cabo de Palos, en el Centro Comercial Las Dunas, ha supuesto una inversión de 10 millones de euros y en su construcción han participado 60 proveedores de obra.

El nuevo supermercado incorpora el modelo de tienda que Mercadona está implantando progresivamente en su red y que introduce cambios tanto en la organización interna como en los procesos de trabajo. Una de las principales novedades es la reorganización completa del espacio comercial, que pasa de una distribución basada en secciones o negocios a otra estructurada por procesos. Según explica la empresa, este sistema permite una disposición más intuitiva de los productos, facilita la reposición y mejora la coordinación de los equipos de trabajo.

Obrador Central

De esta nueva configuración surge también el denominado Obrador Central, un espacio que concentra las tareas de preparación de productos frescos que antes se realizaban en diferentes puntos del supermercado. En esta zona se agrupan procesos como el corte, la cocción o el envasado, lo que permite liberar superficie en las áreas de libre servicio destinadas a estos productos y optimizar la gestión de recursos.

El Obrador Central concentra las tareas de preparación de productos frescos. / Mercadona

La centralización de estas operaciones también tiene repercusiones en el consumo de recursos. De acuerdo con los datos facilitados por la compañía, este sistema permite alcanzar ahorros de hasta un 10% en energía y de hasta un 40% en agua respecto a modelos anteriores.

En el apartado tecnológico, la nueva tienda incorpora diferentes dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas orientadas a la gestión del establecimiento y al seguimiento de la actividad diaria. Estas soluciones buscan agilizar los procesos internos y facilitar la toma de decisiones operativas.

Las mejoras también alcanzan a las instalaciones frigoríficas. Los murales de frío cuentan con sistemas Aerofoil, diseñados para reducir la pérdida de temperatura hacia los pasillos y mejorar tanto la eficiencia energética como el confort térmico dentro del supermercado. Además, Mercadona utiliza CO₂ como refrigerante, una alternativa que reduce el impacto ambiental y mejora la eficiencia en la generación de frío.

El supermercado cuenta con aparcamiento subterráneo. / Mercadona

A estas actuaciones se suma la actualización técnica de las salas de máquinas y la renovación de distintos equipos, con el objetivo de mejorar el mantenimiento de las instalaciones y aumentar su rendimiento operativo a largo plazo.

La compañía enmarca esta apertura dentro de la evolución de su anterior modelo de establecimiento, conocido como Tienda 8. La transformación de la red comercial hacia el formato Tienda 9 se desarrollará entre 2026 y 2033 y contará con una inversión global prevista de 3.700 millones de euros.

Zona de descanso

El nuevo supermercado dispone además de una zona de descanso para los clientes y mantiene un horario de apertura de lunes a sábado, de 9.00 a 21.30 horas. El aparcamiento cuenta con 275 plazas, de las que siete están destinadas a vehículos eléctricos y otras 20 a bicicletas. Asimismo, Mercadona ofrece el servicio de compra online a través de su página web.

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Con esta apertura, la cadena continúa aplicando su estrategia comercial de Siempre Precios Bajos (SPB), basada en mantener precios estables en el conjunto de su surtido.