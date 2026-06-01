Maniobra de Salinas y Sánchez para evitar el Pleno de la moción de censura

Mañana tendrá lugar el Pleno extraordinario en el que se tendría que debatir y votar la moción de censura a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo. Si bien es posible que este debate y, en consecuencia, la sucesiva votación no se produzca, ya que dos de los firmantes han presentado sendos escritos desistiendo de entregar el bastón al líder de MC, Jesús Giménez Gallo.

En concreto, se trata de Beatriz Sánchez del Álamo y Diego Salinas, dos de los grandes nombres propios de esta maniobra política, legal y democrática, por sus cambios de parecer.

Sánchez del Álamo, quien desde que se presentó la moción de censura con su firma registrada ante notario hasta que anunció su intención de retirar su apoyo al gobierno alternativo manteniéndose en el Ejecutivo de Arroyo, fue la primera este viernes en registrar una instancia general destinada a la secretaria del pleno para comunicarle su decisión.

La edil no adscrita expone que "el 18 de mayo de 2026 suscribió el escrito de presentación de una moción de censura en el Ayuntamiento de Cartagena", si bien "tras valorar la situación política e institucional del municipio", decide manifestar "de forma expresa, libre y personal su voluntad de desistir de dicha iniciativa, retirar su apoyo a la moción de censura y dejar constancia de su renuncia a mantener su condición de proponente de la misma, a los efectos que procedan en Derecho".

"Esta decisión responde a su voluntad de contribuir a la estabilidad institucional del Ayuntamiento de Cartagena y de favorecer un marco de responsabilidad que permita atender los intereses generales del municipio", continúa Sánchez del Álamo.

Asimismo, la edil "está segura de que, en cada momento, ha adoptado las decisiones que consideraba más adecuadas para los intereses de los cartageneros, desde el respeto a la institución municipal y a la responsabilidad derivada de su cargo público", afirma en su misiva a la secretaria del pleno.

Una vez expuestos sus motivos, Sánchez del Álamo solicita que se tenga por presentado el escrito, se incorpore al expediente correspondiente y se tenga por formulado su desistimiento y retirada de apoyo a la moción de censura con los efectos administrativos, jurídicos y procedimentales que correspondan.

Asimismo, según fuentes consultadas por esta redacción, Diego Salinas hará lo propio hoy mismo. Ambos ya dejaron claro la pasada semana mediante un comunicado conjunto que votarían «no» al cambio de alcalde, por lo que ahora tratan de retirar sus firmas de la moción con el objetivo de que no llegue a celebrarse el debate ni la votación.

E l artículo 197 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) exige que la moción de censura esté firmada por, al menos, la mayoría absoluta del número legal de concejales, que incluya un candidato alternativo a la Alcaldía y que ese candidato acepte expresamente la propuesta. Por lo que, de aceptar la secretaria del Pleno el desistimiento de Salinas y Sánchez del Álamo, solo constarían como proponentes los doce votos que suman MC, PSOE y Sí Cartagena, faltando dos para la mayoría absoluta establecida en 14.

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En la sesión, se constituirá una Mesa de edad, integrada por el edil más joven de la Corporación municipal, Ignacio Jáudenes (PP) y el más veterano, Enrique Pérez Abellán (MC), quienes junto a la secretaria del pleno serán los encargados de dictar si la moción cumple con los requisitos legales y puede celebrarse el debate y la votación.