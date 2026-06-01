Programa Novel
Los jóvenes de Cartagena ya pueden pedir ayudas de 200 euros para el carné de conducir
La convocatoria está dirigida a jóvenes de 18 a 30 años que hayan obtenido el permiso desde el 1 de octubre de 2025 y cumplan los requisitos
L.O.
El Ayuntamiento de Cartagena ha abierto este lunes el plazo de solicitud de las ayudas del Programa Novel, una convocatoria destinada a facilitar que los jóvenes del municipio puedan obtener el carné de conducir.
En total, el Consistorio concederá 50 ayudas de 200 euros cada una para sufragar parte de los gastos derivados de la obtención de cualquier tipo de permiso de conducir.
La iniciativa está dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años que hayan obtenido el carné entre el 1 de octubre de 2025 y la fecha de presentación de la solicitud. Para poder optar a estas ayudas, los solicitantes deberán estar empadronados en el municipio de Cartagena, no superar los 30 años en el momento de presentar la solicitud y no haber recibido otras ayudas concedidas para la misma finalidad.
Desde el Ayuntamiento destacan que contar con el carné de conducir puede suponer una herramienta importante para la juventud, no solo por la autonomía personal que ofrece, sino también por las oportunidades laborales que puede abrir, ya que en muchos empleos disponer de permiso de conducir es un requisito.
El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 2 de octubre de 2026. Toda la información sobre la convocatoria puede consultarse en el apartado de Ayudas, Becas, Subvenciones y Concursos de la web municipal.
Además, las personas interesadas pueden resolver dudas u obtener más información en la sede de la Concejalía de Juventud, situada en el Paseo Alfonso XIII, 51, llamando al teléfono 968 128 862 o a través del correo electrónico espaciojoven@ayto-cartagena.es.
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