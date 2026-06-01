Los dos concejales de Vox registran un escrito para que se mantenga el debate y la votación de la moción de censura en Cartagena

Nuevo giro de guion: el portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, junto al concejal Diego Lorente ha registrado este lunes por la mañana un escrito ante la Secretaría General del Pleno solicitando que se mantenga la celebración del Pleno extraordinario de la moción de censura convocado para mañana martes 2 de junio.

Desde Vox aclaran que toman esta decisión tras conocer la información desvelada por La Opinión del desistimiento de Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo, ya que consideran que "una crisis política de esta magnitud no puede desaparecer por la simple presentación de un escrito de quienes la provocaron".

La formación de Abascal recuerda que durante dos semanas Cartagena ha vivido una situación de máxima inestabilidad institucional provocada por dos concejales que abandonaron las siglas con las que fueron elegidos, firmaron una moción de censura contra el Gobierno del que formaban parte y desencadenaron una crisis política sin precedentes en el Ayuntamiento.

Los dos ediles No Adscritos que decidieron echarse atrás cuando Vox fue expulsado del Gobierno, "ahora pretenden que todo desaparezca sin debate público, sin votación y sin asumir ninguna responsabilidad política ante el Pleno".

Desde Vox consideran necesario que los cartageneros conozcan "las razones de quienes firmaron una moción de censura alegando un supuesto caos económico y de gestión, para posteriormente sostener exactamente al mismo gobierno al que pretendían desalojar", ya que a su juicio, "si hace unos días existía una situación tan grave que justificaba una moción de censura, los ciudadanos merecen saber qué ha cambiado exactamente".

Asimismo, defienden que, sin revelar el sentido de su voto, es necesario que se celebre el debate en el que los implicados ofrezcan las explicaciones oportunas.

Por ese motivo, los concejales de Vox han manifestado formalmente a la secretaria del pleno su disposición a que la moción sea debatida y votada, garantizando así que el Pleno pueda pronunciarse y que ningún artificio procedimental impida el debate político que Cartagena merece.

Los de Abascal señalan especialmente que la situación política actual no es la misma que cuando se presentó la moción, ya que en ese entonces, hace a penas 15 días Vox formaba parte del Gobierno, mientras que "hoy ha sido expulsado por decisión del Partido Popular para satisfacer las exigencias de quienes habían firmado la propia moción de censura".

La lectura de Vox es clara, "quienes permanecieron leales al pacto de gobierno han sido apartados, mientras quienes promovieron la ruptura de la estabilidad institucional se han convertido en actores decisivos para la continuidad del Ejecutivo municipal", lanzando asimismo una advertencia "cualquier intento de anticipar cuál será la posición definitiva de Vox en una eventual votación resulta sencillamente imposible. No hemos anticipado el sentido de nuestro voto". López Pretel y Lorente ya han lanzado el órdago.

Además, recuerdan que la aritmética es caprichosa y que sin las firmas de Salinas y Sánchez del Álamo son doce los promotores de la moción frente a los diez del PP y los dos No Adscritos que han decidido retractarse.

Cabe recordar que en una moción de censura no basta con impedir determinados apoyos; lo determinante es el resultado final de la votación y la relación entre votos favorables, votos contrarios y eventuales abstenciones.

"Por eso resulta llamativo el interés de algunos por impedir que el Pleno llegue siquiera a celebrarse", señalan desde Vox, entendiendo que "si el PP quiere mantener la Alcaldía, tendrá que explicar a los cartageneros por qué ha decidido expulsar del Gobierno a quienes han sido leales al pacto durante toda la legislatura para satisfacer las exigencias de quienes firmaron una moción de censura contra ese mismo Gobierno".

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Además, apuntan que es necesario que el PP explique por qué "la estabilidad de Cartagena depende hoy precisamente de quienes hace apenas unos días afirmaban que este Gobierno era incapaz de gestionar la ciudad y debía ser desalojado".