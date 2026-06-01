Abre sus puertas el museo dedicado a Isaac Peral en Cartagena

La casa natal de Isaac Peral ha abierto este lunes 1 de junio como museo sobre el origen, la vida, la carrera naval y su legado científico, coincidiendo con el 175 aniversario del nacimiento del marino e inventor cartagenero. El nuevo espacio, creado por el Ayuntamiento de Cartagena con elementos aportados por la familia Peral, coleccionistas como Diego Quevedo y la Armada, se integrará en la red de museos de Cartagena Puerto de Culturas.

El museo ha sido inaugurado por la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, en una visita a la que han asistido la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen María Conesa, el vicealmirante jefe del Arsenal, Alejandro Cuerda, y descendientes del inventor cartagenero.

La Casa Museo Isaac Peral ocupa el inmueble del número 3 del callejón Zorrilla, en el casco histórico, y recupera una casa de la Cartagena del siglo XIX para convertirla en un espacio expositivo de referencia.

La apertura del museo se ha producido coincidiendo con el 175 aniversario de su nacimiento.

La alcaldesa, Noelia Arroyo señaló que el museo abre la casa en la que nació y pasó sus primeros años, en pleno casco histórico, un edificio que nos habla de la Cartagena del siglo XIX y que permite impregnarse de lo que soñó el inventor.

La regidora municipal destacó que el nuevo museo permite entender mejor al marino, al inventor y a su gesta, destacando el impacto de conocer los detalles personales y familiares expuestos en la primera planta, que ha calificado como la más nostálgica y emotiva.

Asimismo, explicó que en estas salas se aprecia que el submarino fue la suma de soluciones técnicas que, por separado, ya eran genialidades. Entre esas aportaciones figuran “las baterías, el tubo lanzatorpedos, la ventilación interior, el periscopio y el aparato de profundidades, que permitía mantener la cota de forma automática”.

“El Museo Naval conserva el prototipo. Esta casa nos acerca al niño, al joven, al marino, al científico y al cartagenero”, resaltó, vinculando este espacio a un proyecto municipal más amplio que incluye la futura musealización del submarino Tonina en los túneles del muelle.

En este sentido, y en representación de la Armada, el almirante del Arsenal Alejandro Cuerda expresó el profundo orgullo y la satisfacción de la institución por este nuevo paso en la puesta en valor de la figura y el legado de su primer submarinista.

El almirante afirmó que “este reconocimiento representa el pago de una deuda histórica con el genio cartagenero, asegurando que tanto Isaac Peral como su familia se habrían sentido absolutamente satisfechos con la apertura de su casa natal”.

Cuerda quiso trasladar también un sincero agradecimiento al Ayuntamiento por el tremendo esfuerzo realizado y ha ensalzado la contribución totalmente altruista del especialista Diego Quevedo.

Por su parte, la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen María Conesa, felicitó al Ayuntamiento, a la Armada y a la familia del inventor, destacando que este nuevo espacio “consolida a la ciudad como un gran polo de atracción de turismo cultural y patrimonial".

Según manifestó la consejera, poner en valor la Casa Museo de Isaac Peral permite posicionar a la Región de Murcia a nivel mundial de la mano de una de las mentes más brillantes y de uno de los grandes inventores de la historia.

Rehabilitación de elementos originales

La visita se organiza por plantas y combina arquitectura, colección, documentos, gráfica, audiovisuales y recursos accesibles. La rehabilitación ha conservado elementos originales de la construcción, como la escalera, parte de la estructura de madera, puertas antiguas y un aljibe del siglo XVIII, integrado en el recorrido bajo un vidrio pisable. La museografía incorpora braille, planos hápticos, códigos QR, audiodescripciones y signoguías.

La planta baja presenta el lugar de nacimiento de Peral y el origen familiar, con el aljibe y una recreación del personaje. La primera planta aborda su vida familiar y profesional, mientras que la segunda está dedicada al submarino y a las innovaciones técnicas que hicieron posible el proyecto. La tercera reúne objetos, publicaciones y recuerdos relacionados con la fama que alcanzó Peral en vida.

Respecto al proceso técnico, la arqueóloga municipal, María José Madrid, detalló que la creación del museo ha sido un proyecto muy complejo debido a las condiciones tan deterioradas y prácticamente destruidas en las que se encontraba la vivienda.

Madrid aseguró que “el público se va a llevar una gran sorpresa porque el recorrido ofrece un emotivo discurso temático sobre el desarrollo vital de Peral y la configuración de su entorno familiar, permitiendo descubrir la extraordinaria inteligencia, la capacidad de trabajo y la difícil vida que tuvo este gran personaje”.

La Casa Museo reúne documentos, piezas y recuerdos cedidos por la familia Peral, además de fondos aportados por coleccionistas como Diego Quevedo, quien durante años ha reunido una colección vinculada al inventor. La Armada también ha colaborado en un proyecto ligado a la historia naval de Cartagena y al desarrollo de la navegación submarina.

Biografía

Isaac Peral y Caballero nació en Cartagena el 1 de junio de 1851, en una familia vinculada a la Armada. Ingresó joven en la carrera naval, navegó por el Mediterráneo, África, Filipinas y Cuba, y fue profesor de Física, Química e idiomas en la Escuela de Ampliación de Estudios de la Armada. En esa etapa profundizó en el estudio de la electricidad, clave para su gran proyecto.

El submarino torpedero empezó a tomar forma en 1884. Peral presentó el proyecto a la Armada en 1885 y el prototipo se construyó en el Arsenal de La Carraca. Fue botado el 8 de septiembre de 1888 y realizó pruebas entre 1889 y 1890. Incorporaba casco de acero, propulsión eléctrica, baterías, tubo lanzatorpedos, sistemas de ventilación, torre óptica, control de profundidad y navegación en inmersión.

El proyecto de Casa Museo ha supuesto una inversión total de 819.000 euros, de los que unos 65.000 corresponden a la compra del inmueble; más de 400.000 euros, en las obras de adecuación, mientras que la musealización y los elementos museográficos han alcanzado los 350.000 euros.

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La entrada será gratuita hasta el 7 de junio. Las 1.200 plazas disponibles se agotaron a los pocos minutos de abrirse al público. Después, las entradas tendrán un precio general de cuatro euros y una tarifa reducida de tres euros.