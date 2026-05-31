Mateo, cuidador de mayores en Cartagena: "Bailo por amor al arte"

De la manera que se aprecia en el vídeo se despidió Mateo de la residencia de mayores para la que trabajaba en Cartagena. Se trata de un cuidador que, además, es profesor de baile contemporáneo.

Mateo comentó a esta redacción que, pese a que conoce los beneficios que tiene el baile para la salud de los mayores, los movimientos que se aprecian en el metraje los hizo "por amor al arte" y que no tenía intención de que el vídeo se viralizara.

Asimismo, comenta que se despide del centro porque estaba cubriendo una baja, en total estuvo dos semanas. No obstante, destaca la implicación con el trabajo pese al corto periodo de tiempo.

Al fin y al cabo, el trabajo de los cuidadores requiere un altísimo nivel de empatía. Pero no va solo de proteger a los mayores, sino que, además, se trata de animarles el día, de sacarles una sonrisa y de, en definitiva, hacer de los últimos momentos de su vida algo especial.

Lo humano sigue siendo lo primordial

En las últimas semanas ha sido muy comentada tanto en la prensa internacional como en los propios gobierno la encíclica del papa Leon XIV en la que arremetía contra la Inteligencia Artificial y, sobre todo, contra las grandes tecnológicas de Sillicon Valley que están detrás de la producción e implementación de estas tecnologías.

En este sentido se presentó en el Foro Cuida, tal y como recogió El Periódico, tecnología relacionada con la IA y la robótica para los cuidados de los mayores. Desde duchas inteligentes hasta váteres que facilitan la limpieza.

Si bien todas estas herramientas suponen una clara mejoría para la calidad de vida de los mayores y de los trabajadores, el caso de Mateo es una clara muestra que el factor humano siempre será la parte fundamental del proceso.

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En el Foro señalado, mencionaban que "las máquinas no lo pueden suplir todo" y que hay determinados aspectos de los cuidados que tienen que ver con las relaciones personales que ningún algoritmo puede suplir.