La guerra por Whatsapp durante el intento de moción de censura de Cartagena

La moción de censura registrada el lunes 18 de mayo por los partidos MC, PSOE, Sí Cartagena, y los concejales Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo, contra el Gobierno encabezado por Noelia Arroyo —del que Sánchez del Álamo sigue formando parte—, es la cristalización de unas negociaciones que llevaban meses sucediéndose, pues cabe recordar que ya hubo un primer amago a principios del pasado año 2025.

Durante ese tiempo ha habido ediles de la oposición que han mantenido un contacto frecuente con Sánchez del Álamo hasta conseguir que firmara ante notario su voluntad de entregarle el bastón de mando al líder de MC, Jesús Giménez Gallo. La Opinión ha tenido acceso a varias conversaciones de WhatsApp de Sánchez del Álamo, tanto previas a la firma de la moción como posteriores que, tras haber confirmado la autenticidad de las comunicaciones, esta redacción procede a narrar.

Las tres conversaciones de Whatsapp. / L. O.

El 9 de mayo de este año, a las 11.44 horas, en plena negociación sobre su incorporación a la moción, Sánchez del Álamo envió un mensaje a un concejal de la oposición informándole de que uno de sus compañeros de Gobierno del Partido Popular podría estar haciendo un mal uso de los fondos públicos para argumentar su descontento con el actual ejecutivo. "Y X [compañero concejal de Gobierno del PP] pagando reformas también a coste cero. Qué desastre". A lo que el otro edil le responde: "De eso me tengo que enterar bien". Aunque la concejala parecía tenerlo claro: "Eso me lo ha dicho a mí un policía de la Local que está hasta los huevos de este gobierno. Vino a pedirme ayuda para una carrera y terminó contándome eso, pero me decía que eso lo sabe todo el mundo. Solo hay que tirar un poco del hilo. Hasta X (persona sin cargo público) lo sabe. El otro día, en la presentación de la Ruta de la Tapa, me dice: ‘Joer Bea claro’". A lo que su interlocutor contesta que hay que confirmarlo.

Sánchez del Álamo vuelve a repetir apenas dos minutos después: "Eso lo sabe todo el mundo. Preguntad a alguien de la contrata. Los que arreglan los campos. De fútbol". El otro edil le contesta que no sabe quién son, pero ella asegura "que hicieron hasta fotos. Este policía las había visto. Una de las razones por las que Noelia le quitó el presupuesto y lo tiene castigado es por eso. Por lo visto, lo saben todos. Y el Ortega (Diego Ortega, concejal de Presidencia, Urbanismo e Infraestructuras y uno de los hombres fuertes de Arroyo) creo que ni le habla".

La siguiente conversación se produce una horas antes de firmar la moción de censura contra Arroyo, en concreto, el domingo 17 de mayo, a las 18.31, cuando Sánchez del Álamo cuestiona los motivos económicos detrás del otro concejal no adscrito, Diego Salinas —exedil de Vox— para sumarse a la maniobra: "Algún día me diréis la pasta que le habéis dado a Salinas". El concejal de la oposición le responde: "Cero. Además es orgullo y rencor [se refiere a su enemistad con el líder de Vox, Gonzalo López Pretel]". A lo que Sánchez del Álamo responde: "Os creéis que soy tonta. Os pasa conmigo como a Noelia, que me tomáis por imbécil". Una afirmación que su interlocutor niega y le vuelve a reiterar que "nada de nada", en referencia a una supuesta contraprestación a Salinas por su apoyo a la moción, a lo que ella replica: "Si alguien conoce a Salinas soy yo. Mas q ninguno de vosotros. Y ese no deja de ganar un euro por orgullo". El concejal le vuelve a insistir: "Yo te juro que cero. Más claro no te lo puedo decir". Salinas dejó el gobierno y renunció a su salario como concejal de área antes de sumarse a la moción.

Por último, la tercera conversación se produce este mismo miércoles a la vez que La Opinión desvelaba en exclusiva que Arroyo expulsaba a los ediles de Vox del Gobierno para frenar la moción. A las 13.03, el concejal de la oposición le dice: "Has visto cómo tenía razón con lo de Antelo, que ha sido el que ha intervenido". A lo que ella responde : "Qué ha pasado?". El concejal le comenta "que dice que se ‘caen’ los 2. Entonces, Sánchez del Álamo empezó a negar que vaya a dejar de apoyar la moción y que haya negociado con el PP: "Eso no es así. Yo no he hablado nada. ¿Eso lo han negociado ellos? No han echado a nadie". Su interlocutor le responde que lo saben más concejales, y ella insiste: "¡Qué dices! Me estás dejando muerta. Déjame que haga unas llamadas. Salinas no me coge. Qué asco de política".

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De esta forma, la concejala se descolgó de las negociaciones de la moción de censura a fin de que el PP pudiera cesar a los ediles de Vox. A cambio, continuaría apoyando a Arroyo, y descargó la responsabilidad sobre Antelo y Salinas, ya que unos veinte minutos después Sánchez del Álamo le informaba de que necesitaba hablar con Antelo. Menos de cinco horas después, Sánchez del Álamo y Salinas se retractaron y anunciaron públicamente su intención de no votar a favor de la moción.