La botadura del submarino Peral, con muñecos de Playmobil

El día 1 de junio de 1851 nacía en Cartagena Isaac Peral, que con el andar del tiempo se convertiría en el oficial de la Armada que alcanzaría fama mundial con el submarino torpedero de su invención. Tal y como se ha anunciado, este lunes 1 de junio, y coincidiendo con el 175º aniversario del nacimiento del inventor cartagenero, el Ayuntamiento de su ciudad natal va a inaugurar su casa natal convertida en Casa Museo, espacio llamado a ser un gran referente cultural para Cartagena.

Al objeto de sumarse a ese acontecimiento y como una forma más de homenajear a tan ilustre cartagenero, la Asociación Cultural PlaymoCT, con la colaboración de miembros de la Asociación Belenista de Cartagena, ha realizado un espectacular diorama en versión Playmobil, que recrea precisamente el histórico momento que se vivió durante el acto de botadura del submarino Peral, que tendría lugar en el Arsenal de La Carraca (Cádiz) el 8 de septiembre de 1888.

Aunque este tipo de dioramas es para todos los públicos, con esta iniciativa se pretende acercar la obra de Isaac Peral sobre todo al público infantil, para que de una manera visual y cercana los niños puedan desde pequeños empezar a familiarizarse con la importancia del personaje que logró, con el submarino aquí representado, a que España adquiriera en su momento un gran prestigio a nivel mundial.

Un detlle de los trajes de época que visten los muñecos que han sido elaborados. / L. O.

El diorama, elaborado de manera totalmente artesanal, ha llevado a su autor, Antonio Ferrer Giménez, a emplear el tiempo libre de que ha dispuesto en los últimos 3 meses, y el resultado es esta escena sobre tabla de medidas 1,90 x 75 centímetros que, aparte de haber reproducido tanto el submarino en sí como los edificios que existían junto al varadero donde tuvo lugar la botadura, cuenta con casi un centenar de los conocidos y apreciados muñecos ‘Playmobil’, ambientados con ropas de la época, número que se verá incrementado notablemente en los próximos días, pues está a la espera de recibir nuevos personajes, habiéndose decidido a presentarlo en sociedad, a pesar de la falta de esos nuevos muñecos, ante la inminente apertura de su casa natal.

Detalle de la composición que será expuesta al público. / Diego Quevedo Carmona

Se pretende que la exhibición a la ciudadanía de este singular diorama sea itinerante y, aunque ya han sido varios los comercios, empresas e instituciones que se han interesado por él, el primer sitio donde podrá contemplarse será en el Museo Naval de Cartagena, precisamente por ser el lugar donde se custodia el submarino original aquí representado.

Mientras, el Ayuntamiento de Cartagena hará una jornada de puertas abiertas de la Casa Museo de Isaac Peral hasta el 7 de junio con 1.200 entradas gratuitas, que se agotaron a las pocas horas de ser puestas al alcance del público. El nuevo museo que se incorpora a la red de Cartagena, Puerto de Culturas en su 25 aniversario, recupera para el patrimonio la esencia de una vivienda cartagenera del siglo XIX.

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El recorrido por sus cuatro plantas es un itinerario que permitirá que los cartageneros y visitantes contextualizar la vida del ilustre inventor del primer submarino torpedero a propulsión eléctrica, y entenderla mediante la exposición de objetos de la trayectoria de Peral con documentos originales, fotografías, retratos, planos y maquetas de su obra más destacada, entre otros.