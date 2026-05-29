Visitas a la Casa Museo de Isaac Peral y al Anfiteatro: estas son las novedades de la programación de verano de Cartagena Puerto de Culturas

Cartagena Puerto de Culturas y el Museo del Teatro Romano llegan este verano con nuevas experiencias culturales y grandes aperturas. Las principales novedades son la apertura de la Casa Museo de Isaac Peral y las visitas al anfiteatro, que forman parte de la programación presentada este viernes 29 de mayo por la concejal de Turismo, Beatriz Sánchez, junto con la gerente de Puerto de Culturas, Cristina Pérez, y la directora del Museo del Teatro Romano, Elena Ruiz.

La edil ha señalado el papel que el patrimonio de la ciudad juega en esta programación, “no es solo un mero espectador sino un escenario vivo”, y sobre todo en verano, época del año en la que “Cartagena se transforma, y este año queremos que cartageneros y visitantes vuelvan a enamorarse de nuestra historia con actividades únicas, diseñadas para todos lo públicos y en un entorno privilegiado”.

Además, con motivo del 25 Aniversario de Cartagena Puerto de Culturas, tal y como ha explicado Cristina Pérez, esta programación de verano especial, bajo el lema ‘Una historia de éxito’, llega acompañada de importantes novedades, entre ellas la apertura este lunes 1 de junio de la Casa Museo de Isaac Peral, un espacio que permitirá a los visitantes adentrarse en la figura del genial inventor cartagenero, así como las visitas especiales al Anfiteatro para ver el proceso de excavación y descubrir en tiempo real como resurge una ciudad en su momento de esplendor. Este yacimiento que se incorpora al relato histórico de la ciudad de Carthago Nova junto a enclaves imprescindibles como el Museo del Teatro Romano de Cartagena y el Museo Foro Romano Molinete.

La programación de verano invita a vivir Cartagena con novedades para disfrutar de la historia de una manera diferente con propuestas inmersivas como “Agencia del Tiempo. Pasaporte cultural”, una experiencia que convierte al visitante en protagonista de la historia. Esta actividad creada por Eduardo Navarro y Olga Garre, nos envuelven en una emocionante historia recorriendo yacimientos, resolviendo enigmas y descubriendo el pasado de forma interactiva y en primera persona.

Un verano para descubrir 3.000 años de historia con rutas guiadas, visitas teatralizadas, paseos en barco y experiencias que combinan patrimonio y mar. Viajar por la antigua Carthago Nova, seguir los pasos de Isaac Peral o revivir los grandes episodios históricos de la ciudad son los planes que se pueden disfrutar durante las mañanas, tardes y noches de este periodo estival. Todo ello con una oferta pensada tanto para quienes visitan Cartagena por primera vez como para quienes desean redescubrirla.

El destino se consolida además como una opción ideal para el turismo familiar, con actividades que combinan historias y diversión: como musicales junto al mar de sirenas y navegantes dirigidos e interpretados por Faustino Sáez, escape room familiares para desvelar el secreto de Peral, rutas teatralizadas con el Capitán Nemo y experiencias de realidad virtual que acercan la historia a todos los públicos.

Al caer la noche, Cartagena despliega su lado más evocador con conciertos del Fuerte de Navidad. Ariel Rot, Burning y La Guardia nos devolverán el verso de “Cualquier tiempo pasado fue mejor”, una nostalgia filtrada que nos hará vibrar contemplando el mar, en el mejor escenario del Mediterráneo. Como ediciones anteriores El Grupo Casa Tomas estará presenta con una tapa de cortesía elaborada por el chef Cayetano Gómez.

Las visitas nocturnas teatralizadas en enclaves únicos como en el Teatro y Foro Romano donde los escenarios acogen interpretaciones de obras de Plauto o una magnífica actuación de un excéntrico Nerón, donde el actor José Antonio Ortas convierte textos clásicos de Suetonio al presente más cercano en un ambiente íntimo y exclusivo.

Vuelven los paseos en barco al atardecer con música en directo y, como el año pasado, nos acompañará la voz y el piano de Laura Russin, que pondrá la banda sonora perfecta a una velada privilegiada, ver el atardecer desde el mar y llegar a puerto con la preciosa fachada marítima de Cartagena iluminada.

Se incorporan a esta variada programación novedosas actividades especiales, como navegar bajo las constelaciones del solsticio de verano o cenar en un espacio tan singular como el Santuario de Isis, que convierten las noches señaladas en vivencias casi sagradas.

Con esta programación tan especial, Cartagena celebra 25 años de crecimiento cultural y turístico mirando al futuro sin olvidar su pasado, consolidándose como un destino donde cada experiencia suma a una auténtica historia de éxito.

Las entradas están a la venta en puertodeculturas.cartagena.es y en las taquillas de sus centros y museos. Más información en el 968 50 00 93

Actividades de verano 2026

Agencia del tiempo, pasaporte cultural. Aventura cultural

Se han detectado tres brechas temporales activas en el corazón de Cartagena. Conviértete en agente del tiempo y resuelve los acertijos y pruebas de observación que te harán ver los yacimientos con otros ojos. Explora a tu aire, la Muralla Púnica, el Foro y el Teatro Romano y diviértete descifrando el pasado, ordenando mapas y rompiendo códigos. Asegúrate de obtener tu sello oficial al terminar cada misión y así evitar que la historia cambie.

Salida: Muralla Púnica, también incluye Museo del Foro Romano Molinete y Museo del Teatro Romano. Fechas: de martes a domingo en horario de apertura de nuestros centros. Precio: 16 euros, Gratis Club Cartagena Puerto de Culturas.

Rutas y visitas guiadas

Ciudadanos de un imperio. Ruta guiada

Salida: Museo del Teatro Romano, también incluye Museo del Foro Romano y Casa de la Fortuna. Hora: 10:30h. Días: martes de julio, agosto y 1 de septiembre. Precio: 16 euros, 14 euros reducida. Club Cartagena Puerto de Culturas: 8 euros.

El profundo Isaac Peral. Ruta guiada

Salida: Museo-Casa Natal Isaac Peral, y también incluye paseo modernista, Sala Peral (Museo Naval) y paseo en Barco Turístico. Hora: 10:30h. Días: miércoles de julio, agosto y 2 de septiembre. Precio: 16 euros, 14 euros reducida. Club Cartagena Puerto de Culturas: 8 euros.

Carthagineses y romanos. Ruta guiada

Salida: Muralla Púnica y también incluye Casa de la Fortuna y Museo del Teatro Romano. Hora: 10:30h, Días: jueves de julio agosto y 3 de septiembre. Precio: 16 euros, 14 euros reducida. Club Cartagena Puerto de Culturas: 8 euros.

DEL TEATRO A LA DOMUS DEL PÓRTICO. Visita guiada

Salida: Museo del Teatro Romano y Domus del Pórtico. Días: domingos de julio, agosto y septiembre. Hora: 10:30 h. Precio: 7€. Club Cartagena Puerto de Culturas: 3 euros.

Planes familiares con niños

10.000 segundos de viaje submarino. Ruta teatralizada familiar con paseo en barco

Salida: Museo-Casa Natal Isaac Peral y también incluye la Sala Peral (Museo Naval) y Barco Turístico. Hora: 10:30h. Días: viernes de julio y agosto. Precio: 16 euros. Club Cartagena Puerto de Culturas: 8 euros.

La primera sirenita. Musical con voces en directo

Salida: Escala Real del Puerto. Incluye Barco turístico y Fuerte de Navidad. Días: sábados (18 y 25) de julio, y todos los sábados de agosto y septiembre. Hora: 11:00h. Precio: 18 euros. Club Cartagena Puerto de Culturas 9: euros.

El secreto de Peral y los planes perdidos. Escape room familiar

Lugar: Museo-Casa Isaac Peral. Días: martes, jueves y sábados de julio, agosto y septiembre. Hora: 18:00h. Precio: 10 euros.

¡POR JÚPITER! EL TEATRO Y LOS MITOS. Actividad familiar

Lugar: Museo del Teatro Romano. Días: jueves y sábados de julio y agosto. Hora: 18:00h. Precio: 4 euros.

ESCIPIÓN VERSUS ANIBAL. Actividad familiar

Lugar: Museo del Teatro Romano. Días: sábados de septiembre. Hora: 11:00h. Precio: 4 euros.

LA MÁQUINA DEL TIEMPO. Visita guiada con realidad virtual.

Lugar: Museo del Teatro Romano. Días: miércoles y viernes de julio y agosto. Hora: 18:00h. Precio: 12 euros, 10 reducida.

Eventos especiales nocturnos

XIII EDICIÓN DE LOS CONCIERTOS DEL FUERTE

ARIEL ROT, “En vivo mucho mejor”. Día: 27 de junio.

BURNING, “5 Décadas de Rock”. Día: 10 de julio.

LA GUARDIA, “Ruta 40”. Día: 11 de julio.

Lugar: Barco turístico y Fuerte de Navidad. Hora: 20:30h. Salida desde la Escala Real. Precio: 55 euros.

DIOSAS Y ESTRELLAS: NAVEGAR BAJO EL SOSLTICIO DE VERANO CON OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA EN EL FUERTE DE NAVIDAD

Lugar: Barco Turístico y Fuerte de Navidad. Día: 20 junio. Hora: 21:30h y 23:00h. Precio: 25 euros.

GALBA, EL ENEMIGO DE NERÓN. Visita teatralizada nocturna en el Foro

Lugar: Museo del Foro Romano. Días: viernes de agosto. Hora: 21:00h. Precio: 15 euros. Club Cartagena Puerto de Culturas: 7 euros.

EL TEATRO BAJO LA LUZ DE LA LUNA. Visita guiada nocturna

Lugar: Museo del Teatro Romano. Días: junio (20) julio (4, 18) agosto (1, 15, 29), septiembre (19, 26).Hora: 21:00h. Precio: 12 euros. Club Cartagena Puerto de Culturas: 6 euros.

AULAEUM, ABAJO EL TELÓN. Visita teatralizada

Lugar: Museo del Teatro Romano. Días: junio (13, 27) julio (11, 25) agosto (8, 22) septiembre (5, 12). Hora: 21:00h. Precio: 18 euros. Club Cartagena Puerto de Culturas: 7 euros.

MÚSICA AL ATARDECER DESDE EL MAR. Paseo en barco con música en directo

Lugar: Barco Turístico. Días: jueves de julio (16, 23 y 30) y todos los jueves de agosto. Hora: 21:00h Precio: 18 euros. Club Cartagena Puerto de Culturas: 9 euros.

CENA Y MISTERIO: EL IMPOSTOR DE ISIS. Cena temática en vivo

Lugar: Museo del Foro Romano. Días: 5 y 11 de septiembre. Hora: 21:00h. Precio: 75 euros.