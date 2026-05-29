Un vídeo de hace una semana revela el apoyo de Sánchez del Álamo a la moción de censura en Cartagena

Beatriz Sánchez del Álamo dio a conocer este miércoles en un comunicado su intención de no hacer al líder de MC, Jesús Giménez Gallo, alcalde del municipio ya que " lo más responsable y beneficioso para Cartagena es mantener la estabilidad institucional durante el tiempo que queda de legislatura. En consecuencia, no votaremos a favor de ninguna moción de censura, al considerar que, en las circunstancias actuales, es la decisión más adecuada para el interés general de la ciudad".

Sin embargo, a penas cinco días antes en un vídeo, inédito al que ha tenido acceso La Opinión, grabado el pasado viernes 22 de mayo la edil hablando directamente a cámara apuntó precisamente al interés general afirmando contundente que en el nuevo ejecutivo encabezado por Giménez Gallo "trabajaremos con responsabilidad, pensando siempre en el interés general y en el futuro de nuestra ciudad".

Sánchez del Álamo comienza su discurso afirmando que "queremos abrir un tiempo de estabilidad, de serenidad y de seguridad para la ciudad", tranquilizando a los cartageneros ya que "pueden mirar esta nueva etapa con tranquilidad y con confianza".

"Tendremos un gobierno que escuche y que no ponga trabas innecesarias. Un gobierno cercano, capaz de dialogar y de ofrecer soluciones reales a los problemas cotidianos de los vecinos", continúa la edil en la grabación, dejando así constancia de su intención de integrarse dentro del gobierno integrado por los firmantes de la moción de censura a Arroyo, entre los que se encuentra la propia edil, quien suscribió su apoyo a Giménez Gallo sin dejar de formar parte de ejecutivo liderado por el Partido Popular.

El vídeo fue grabado por la edil No Adscrita el mismo día que participó en una reunión junto a los otros 13 concejales firmantes de la moción para firmar las líneas de trabajo y objetivos que guiarán la acción de gobierno "para sacar a Cartagena de la paralización en la que la tiene sumida el gobierno", según explicaron en un comunicado lanzado ese mismo día.

De hecho, Diego Salinas, quien también descarta ahora apoyar la moción y Sánchez del Álamo garantizaron "su implicación total en el proyecto" y "su intención de que el nuevo gobierno aporte la estabilidad y seguridad a Cartagena que demandan todos los vecinos, colectivos y el tejido económico".

Salinas por su parte, también quiso dejar constancia en otro vídeo todavía publicado en su cuenta en la red social Instagram de que "este nuevo gobierno dará estabilidad, serenidad y seguridad a los empresarios, comerciantes y autónomos de Cartagena".

Al igual que Sánchez del Álamo aseguró a los cartageneros que "pueden mirar esta nueva etapa con tranquilidad y confianza".

Ahora ambos se retractan gracias a que "la alcaldesa, Noelia Arroyo, haya entendido finalmente que la permanencia de Gonzalo López Pretel al frente del Gobierno municipal era perjudicial para Cartagena".

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Asimismo, en ese mismo comunicado ambos explican que, al comprobar que no existía voluntad de apartar a determinadas personas de las responsabilidades de gobierno, estudiaron la posibilidad de impulsar una moción de censura para apartar a Gonzalo López Pretel del Ejecutivo municipal, reconociendo así que han utilizado a MC, PSOE y Sí Cartagena con la única intención de conseguir hacer a la alcaldesa ceder ante sus pretensiones.