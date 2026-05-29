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Día de los Cascos Históricos

Los comercios llenan el casco histórico de Cartagena

La celebración, que estaba prevista en abril pero se pospuso debido a las inclemencias meteorológicas, ha tenido lugar este viernes

Una imagen del casco histórico de Cartagena durante este viernes.

Una imagen del casco histórico de Cartagena durante este viernes. / Iván Urquízar

Javier Ayala

Javier Ayala

Miles de cartageneros han participado, con motivo del Día de los Cascos Históricos, en la campaña organizada por el Ayuntamiento de Cartagena y la Asociación de Comerciantes del Centro Comercial Abierto, provocando colas que han sido la tonica habitual durante la jornada.

Se invitaba a los ciudadanos a realizar sus compras en los comercios del centro, donde cada ticket tiene premio seguro. Así, los tickets se han podido canjear en el escenario que ha estado instalado en la Plaza del Icue este viernes, desde las 10:30 horas, por obsequios de un valor aproximado de 20 euros.

Se trata de una acción consolidada, que se repite cada año y que contribuye a fortalecer el comercio de proximidad y a generar actividad en las calles del casco histórico.

Esta actuación se suma a otras medidas impulsadas desde el Ayuntamiento para apoyar al pequeño comercio. A través de las PAAC (Plan de Apoyo a la Actividad Comercial), el pasado año se concedieron 115.000 euros a 14 comercios del centro histórico, destinados a modernización, digitalización y mejora de la competitividad. El Ayuntamiento recuerda asimismo que abrir un comercio en Cartagena tiene tasa cero, una medida diseñada para facilitar la apertura de nuevos negocios y fomentar el emprendimiento.

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Además, Cartagena celebrará este año la segunda Gala del Comercio Local, en la que se reconocerá el esfuerzo y la trayectoria de los comerciantes con premios de hasta 7.000 euros. También continúa el programa “Saca tu comercio a la calle”, que permite a los establecimientos exponer sus productos en sus fachadas cada primer fin de semana de mes, acercando la oferta comercial a vecinos y visitantes.

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