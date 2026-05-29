Cinco grande ejes cinco marcarán el desarrollo del Puerto de Cartagena de 2026 a 2030

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena dio a conocer este viernes las líneas maestras del nuevo Plan Estratégico 2026-2030, una hoja de ruta que definirá el futuro del Puerto durante los próximos cinco años y que contempla una inversión de 320 millones de euros para consolidar su posición como motor económico de la Región de Murcia y uno de los principales puertos del Mediterráneo.

El documento nace alineado con el Marco Estratégico de Puertos del Estado y responde a los nuevos desafíos globales en materia de logística, transición energética, digitalización, sostenibilidad y competitividad.

Asimismo, conecta plenamente con la estrategia de transformación industrial que impulsa la Región de Murcia, dentro de su Plan Industrial, orientada a reforzar la capacidad logística, energética y tecnológica del territorio, atraer inversión productiva y consolidar sectores industriales de alto valor añadido.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, destacó que este documento "se sustenta en nuestra misión de ofrecer especialización y confianza al servicio de la logística y del territorio, y en una visión clara para los próximos años para avanzar hacia un hub avanzado, sostenible e innovador. Esta hoja de ruta parte de una realidad y es que el Puerto de Cartagena es hoy un referente nacional e internacional en tráfico de graneles y el primer puerto industrial de España. Nuestra obligación es reforzar ese liderazgo, consolidar nuestras fortalezas y, al mismo tiempo, prepararnos para competir en los grandes corredores logísticos y energéticos del Mediterráneo, generando nuevas oportunidades de crecimiento, inversión y empleo para Cartagena y la Región de Murcia".

Cinco ejes

Las líneas estratégicas se articulan en torno a cinco grandes ejes de actuación que marcarán el desarrollo del Puerto durante el periodo de 2026 a 2030

El primero de ellos es la competitividad y diversificación, con el objetivo de fortalecer el liderazgo del Puerto como primer puerto industrial de España y avanzar hacia nuevos mercados, tráficos y oportunidades de negocio.

Entre las principales actuaciones previstas destacan la ampliación y modernización de infraestructuras logísticas y portuarias, el desarrollo de nuevos espacios para actividad industrial y almacenamiento, la ampliación del Frente 19 y la mejora de la conectividad ferroviaria mediante la puesta en marcha este mismo año de la Estación Intermodal de Escombreras que estará conectada a la ZAL.

Asimismo, el Plan Estratégico incorpora dos actuaciones llamadas a marcar el futuro del Puerto de Cartagena como son el desarrollo de Barlomar, como nueva terminal polivalente para ampliar la capacidad operativa y captar nuevos tráficos, y la futura dársena de El Gorguel, concebida como una infraestructura estratégica para reforzar la posición de Cartagena en los grandes corredores marítimos internacionales y consolidar su papel como hub logístico de referencia en el Mediterráneo.

"Queremos seguir siendo líderes donde ya lo somos, en los tráficos energéticos, industriales y de graneles, pero también abrir nuevas vías de crecimiento. Proyectos como Barlomar y El Gorguel representan una apuesta de futuro para ampliar nuestra capacidad, atraer nuevos tráficos y consolidar a Cartagena como uno de los grandes nodos logísticos y energéticos del Mediterráneo", afirmó Hernández.

El segundo eje se centra en la sostenibilidad y el entorno con actuaciones como la electrificación de muelles, proyecto de posidonia oceánica, el impulso a combustibles alternativos y energías limpias, proyectos de descarbonización, mejoras en eficiencia energética y nuevas iniciativas de integración puerto-ciudad.

Cartagena es el único puerto del mundo integrado en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), organismo de referencia mundial en materia medioambiental.

La digitalización y la inteligencia, constituyen el tercer eje estratégico, con la apuesta por un modelo de "Smart Port Operativo" basado en la automatización de procesos, la digitalización documental, la sensorización de infraestructuras y la aplicación de herramientas de análisis de datos e inteligencia artificial que permitan optimizar operaciones y mejorar la toma de decisiones en tiempo real.

El cuarto eje es la gobernanza y el talento. La Autoridad Portuaria continuará reforzando la capacitación de sus profesionales mediante programas de formación especializada y colaboración con universidades y centros tecnológicos. Durante el último año se han incorporado 16 nuevos profesionales a la organización y está prevista la incorporación de otras 80 personas mediante procesos externos e internos.

Por último, el quinto eje es la seguridad y la continuidad operativa, con inversiones destinadas a reforzar la ciberseguridad, la protección de infraestructuras críticas, los sistemas avanzados de vigilancia y los planes de resiliencia para garantizar la continuidad de las operaciones en un contexto internacional cada vez más complejo.

"Estamos hablando de un proyecto de puerto, pero también de un proyecto de región. Cada inversión que realizamos genera actividad económica, fortalece nuestro tejido empresarial y crea oportunidades para las futuras generaciones. Por eso este plan contempla 320 millones de euros de inversión", indicó Hernández durante el Consejo de Administración.

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El presidente subrayó que el futuro del Puerto de Cartagena está estrechamente ligado al desarrollo económico y social de la Región de Murcia. "Queremos un puerto más fuerte, pero también más cercano. Más competitivo, pero también más sostenible. Más innovador, pero también más comprometido con las personas y con el territorio. Este plan mira al futuro y refuerza nuestro compromiso de seguir siendo motor económico, logístico y energético del Mediterráneo, liderando al mismo tiempo la innovación, la sostenibilidad y la nueva economía que viene", concluyó.