Ana Belén Castejón abandona Sí Cartagena por discrepancias con el rumbo del partido

Ana Belén Castejón ha comunicado su baja voluntaria como militante de Sí Cartagena, con efectos desde este viernes. La exalcaldesa de Cartagena y ex secretaria general de la formación ha remitido una carta a la Comisión Ejecutiva del partido en la que explica que no se trata de una decisión "fácil" ni tomada "desde el impulso", sino de un paso meditado tras sentirse cada vez más alejada de la línea actual de la organización.

En el escrito, Castejón recuerda que Sí Cartagena no fue para ella "una organización más", sino un proyecto nacido en un momento político complejo y construido con la voluntad de defender una voz propia para Cartagena. Sin embargo, lamenta que con el paso del tiempo, a su juicio, se haya ido perdiendo parte de "la esencia, la forma de hacer política y el espíritu" con el que nació la formación.

La exdirigente asegura que durante estos años ha intentado aportar experiencia, serenidad, capacidad de diálogo y sentido institucional, incluso después de abandonar la primera línea política para facilitar una nueva etapa dentro del partido. En ese sentido, defiende que las decisiones de mayor trascendencia política e institucional deben adoptarse desde la escucha, el diálogo y el consenso interno.

Castejón sostiene que las últimas decisiones adoptadas y la forma en la que se han gestionado determinadas cuestiones la han llevado a sentirse cada vez menos identificada con el rumbo de Sí Cartagena. "Me produce una enorme tristeza que esta etapa termine de esta manera", señala en la carta, en la que añade que sería "impropio" permanecer en un espacio político en el que ya no se siente cómoda ni representada.

La exalcaldesa afirma que ha trasladado su opinión "con respeto y voluntad constructiva" y que respeta sinceramente a quienes piensan de forma diferente. No obstante, considera que, cuando una persona deja de sentirse identificada con el camino de un proyecto al que ha dedicado años de esfuerzo y compromiso, "lo más honesto y coherente es dar un paso al lado".

Castejón se despide con agradecimiento hacia quienes compartieron con ella el recorrido político de Sí Cartagena, hacia los militantes y simpatizantes que trabajaron de forma desinteresada y hacia los ciudadanos que confiaron en su candidatura y en el proyecto desde el primer día.

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2Me marcho con tristeza, pero también con la tranquilidad de haber actuado siempre desde mis convicciones y pensando en lo mejor para Cartagena", concluye la exalcaldesa en su comunicado.