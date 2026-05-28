El PP aprueba la moción de Vox en Cartagena para que los tránsfugas no puedan disponer de medios materiales ni humanos

Declarar expresamente que los concejales no adscritos que procedan de otros grupos municipales y tengan la consideración de tránsfugas no podrán disponer, en ningún caso, ni directa ni indirectamente, de medios materiales, personales o económicos adicionales incluyendo asesores, personal de apoyo o cualquier otro recurso ni recibir apoyo institucional, organizativo o administrativo alguno que suponga una equiparación con los derechos, recursos o estructura propios de los grupos municipales, reservados exclusivamente a estos para el desarrollo de su actividad. Este es uno de los puntos de la moción en defensa de la estabilidad institucional y contra el transfuguismo político que el portavoz de Vox en Cartagena, Gonzalo López Pretel, ha visto aprobada en el Pleno municipal de este jueves con los votos a favor del PP y del PSOE y la abstención de MC y María Dolores Ruiz.

Asimismo, el Pleno ha manifestado su adhesión expresa al Pacto Antitransfuguismo, reafirmando el compromiso de todos los grupos municipales con la defensa de la estabilidad institucional y la integridad democrática y reconoce que los concejales que abandonen el grupo político con el que concurrieron a las elecciones deberán tener la consideración de concejales no adscritos, con las limitaciones previstas en la Ley de Bases de Régimen Local.

Para López Pretel "ambos partidos han tratado de beneficiarse recientemente del acta de los ediles tránsfugas Sánchez del Álamo y Salinas. Los primeros, para promover una moción de censura contra el Gobierno; y los segundos, para tratar de frenarla a cualquier precio".

“Ya ni siquiera nos llama la atención la doble moral, sino aquellos que hacen gala incluso de una tercera”, ha ironizado López Pretel, en referencia a aquellos que “hace dos viernes proclamaban su lealtad al Gobierno, el lunes firmaban una moción de censura contra sí mismos y ahora se retractan”.

Ni Beatriz Sánchez del Álamo ni Diego Salinas han acudido al salón de plenos, "no obstante, cabe preguntarse si acaso se habrán dado por aludidos, toda vez que han demostrado tanta capacidad de abstracción como habilidad para cambiar de parecer sin mostrar el más mínimo rubor en sus rostros ni, por supuesto, la más mínima coherencia en sus comunicados", detalló el líder local de la formación de Abascal.

El portavoz del Partido Popular, Ignacio Jáudenes, quiso puntualizar que "tránsfuga es quien se cambia de bando por traicionar las ideas de sus votantes".

El líder de MC, Jesús Giménez Gallo, cuestionó que "si es para desalojar al PP no se pueden usar los votos de nadie pero si es para que el PP se mantenga se levanta la mano en favor del pacto antitransfuguismo a la vez que se recoge a tránsfugas, mientras el Gobierno local que tenía 14 hace un mes pasó a 13 y ya va por 11".

"En esa tesitura de levantar la mano de forma absolutamente hipócrita por las necesidades subjetivas del PP y de su gente no van a encontrarnos", argumentó Giménez Gallo su abstención.

María Dolores Ruiz quiso apuntar que según la norma, Sánchez del Álamo no podría continuar en el ejecutivo cobrando más que los ediles de Vox, "les animo que lleven esta situación a los tribunales".

Por su parte el portavoz socialista, Manolo Torres, animó a que la unión al pacto "sea de verdad y no solo cuando le interesa al Partido Popular", recordando que el PSOE es uno de los firmantes del pacto.

Las compentencias de Vox a Ortega

Por su parte, Arroyo destacó en una comparecencia posterior ante los medios de comunicación que "me siento muy orgullosa de un acuerdo de Gobierno que ha sido bueno durante estos tres años, un acuerdo que nos ha permitido ejecutar presupuestos, aprobar ordenanzas fiscales bajando impuestos y sacar adelante la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana”.

La alcadesa subrayó que el Ayuntamiento necesita estabilidad para seguir gestionando servicios, ejecutando inversiones y defendiendo los intereses del municipio.

La regidora municipal aclaró que Sánchez del Álamo continúa con las competencias de Turismo y Salinas permanece fuera del Gobierno, mientras que las áreas de López Pretel y Lorente serán asumidas temporalmente por el concejal de Presidencia, Diego Ortega.

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Arroyo calificó la moción de censura como “maniobra de oportunismo político” impulsada por las formaciones de la oposición, ya que a su juicio, la moción carecía de un programa común y solo pretendía alcanzar la Alcaldía a diez meses útiles de las elecciones.