Giménez Gallo: "Tengo mensajes de Sánchez del Álamo excusándose porque no ha podido afrontar las presiones" para votar contra la moción de censura en Cartagena

El líder de MC, Jesús Giménez Gallo, cuya candidatura a alcalde firmaron Salinas y Sánchez del Álamo hace unos días ante notario, hace balance de la marcha atrás de los dos ediles No Adscritos, que ni si quiera han acudido al Pleno municipal de este jueves. Precisamente, los dos concejales que este miércoles achacaban al líder de Vox, Gonzalo López Pretel, "su mala gestión política" son incapaces de acudir a rendir cuentas a los cartageneros a su puesto de trabajo.

Giménez Gallo reconoció que no había llamado a los dos concejales, pero "lo que sí tengo son mensajes de la señora Sánchez de Álamo excusándose porque no ha podido afrontar las presiones que ha padecido, que explique ella, Noelia Arroyo y el señor Salinas cuáles son las presiones que no ha podido soportar y que la han llevado a apartarse de un documento firmado ante notario".

Tras los últimos acontecimientos, con la expulsión de Arroyo de Vox del Gobierno para contentar a Salinas y Sánchez del Álamo, el líder de MC recuerda que "había un gobierno con 14 concejales hace un mes, ese gobierno se quedó en 13 y hoy ese gobierno tiene 11 concejales. Creo que las explicaciones no las tenemos que dar nosotros, entre medias ha habido un documento firmado hace notario por 14 concejales para remover a la alcaldesa por los graves problemas económicos que está teniendo el Ayuntamiento, nosotros nos mantenemos en el mismo sitio, no nos hemos movido, seguimos estando aquí a disposición de todos los cartageneros".

Asimismo, Giménez Gallo adelantó que "si no es este martes pues en mayo de 2027, el proyecto de MC para Cartagena va a seguir trabajando en todo momento".

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"He crecido en un lugar donde la palabra y donde firmar ante notario valía algo. Que den las explicaciones los que creen que no", sentenció el líder de MC, que extrae como primera lectura que ha sido una oportunidad para que los cartageneros recuerden que hay una alternativa a un gobierno como el del PP que lo que hace es que Cartagena pierda siempre.