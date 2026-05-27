Torres arremete contra "los mercenarios" Salinas y Sánchez del Álamo: "¿Cuánto va a pagar Arroyo?"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manolo Torres, asegura tajante que el acuerdo político de Noelia Arroyo con los concejales no adscritos Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo, así como la expulsión del gobierno de los concejales de Vox "no es más que una nueva pantomima política diseñada por Noelia Arroyo para salvarse y mantenerse en el poder a cualquier precio, frenando la moción de censura".

Torres reitera que la alcaldesa debe explicar a todos los cartageneros "cuánto va a pagar a los dos concejales que habían firmado hasta en tres ocasiones el apoyo a la moción de censura para que se echen atrás". Sánchez del Álamo ya dejó claro en varias ocasiones alguna de sus peticiones como la contratación de determinados asesores y sobre todo, que disminuyeran la plantilla de los de Vox.

"Arroyo pretende engañar a los cartageneros, cuanto esto no es más que una operación de corrupción política para que ella pueda conservar su sillón, aunque para ello tenga que seguir arrastrando al Ayuntamiento al caos y a la parálisis, comprando el apoyo de dos concejales a los que ella misma había defenestrado en varias ocasiones, quitándoles responsabilidades y ninguneándolos. Ahora ellos vuelven a ponerse a su servicio y deben explicar qué han recibido a cambio", señala Torres.

El portavoz socialista recuerda que esta es ya la sexta crisis de Gobierno en lo que va de legislatura, "un hecho gravísimo que retrata a un Ejecutivo agotado, roto y completamente desquiciado, aunque eso a la alcaldesa le da absolutamente igual porque lo único que quiere es conservar el sillón. Si hay algo que ha demostrado Arroyo es su absoluta incapacidad de gestión, lo único que se le da bien es poner y quitar concejales a su antojo, pero de negociación y diálogo no entiende absolutamente nada. La que iba a ser la legislatura del consenso, se ha convertido en la dictadura del ordeno y mando de Arroyo".

La moción de censura "no prosperará por la compra de voluntades por parte del Partido Popular, que hizo exactamente lo mismo para acabar con la moción de censura que se presentó contra López Miras en 2021, pero Cartagena no puede seguir soportando un Gobierno de mercenarios en el que lo único que importa son los intereses de su alcaldesa y la sumisión a López Miras", concluye Torres.