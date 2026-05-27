Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Moción de censura CartagenaTrama de las prótesisTranvía El CarmenIncendio AltorrealAgresiones sanitariosRafa MirMercado medieval
instagramlinkedin

Política

Salinas y Sánchez del Álamo se retractan y votarán 'no' a la moción de censura en Cartagena

La decisión de los exconcejales de Vox se produce tras la expulsión de los ediles Gonzalo López Pretel y Diego Lorente del Gobierno local

Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo

Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo / L.O.

Alba Marqués

Juana Martínez

Los exconcejales de Vox Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo se echan atrás en la moción de censura contra Noelia Arroyo en Cartagena. Eso afirman este miércoles, idea que deberán mantener el próximo 2 de junio, pero cabe recordar que son los mismos que el pasado viernes participaron en la primera reunión del ejecutivo de Giménez Gallo, y para más inri, Salinas se mostraba hoy "ilusionado" con la nueva etapa política que acaba de emprender en una entrevista con La Opinión.

A través de un comunicado conjunto, han anunciado que descartan apoyar a MC, PSOE y Sí Cartagena en su movimiento para sacar a la alcaldesa del Gobierno municipal. Esta decisión se produce horas después de que la regidora del PP hiciera público que expulsa del Ejecutivo local a los dos ediles de Vox que permanecían en el equipo de la mandataria con atribuciones en el Ayuntamiento, Gonzalo López Pretel y Diego Lorente. Ambos ediles afirmaron en reiteradas ocasiones que los motivos que les llevaron a firmar la moción era la mala gestión de las arcas municipales, sin embargo, este hecho queda ahora en segundo plano para los concejales, cuando se han 'cobrado' su particular trofeo: las cabezas de López Pretel y Lorente.

En el escrito, ambos agradecen a la regidora que haya entendido "finalmente" que la permanencia de Gonzalo López Pretel al frente del Gobierno municipal era "perjudicial para Cartagena y para el conjunto de los cartageneros".

Según sostienen, llevaban tiempo denunciando una situación derivada de "su mala gestión política" y de las "innumerables quejas vecinales" registradas durante los últimos años.

Salinas y Sánchez del Álamo aseguran que su salida del Grupo Municipal de Vox no se produjo por discrepancias ideológicas, sino porque consideraban que quienes representaban a Vox Cartagena, Vox Murcia y Vox Asamblea Regional "habían dejado de representar los valores y principios" por los que decidieron integrarse en el proyecto político y encabezar la candidatura municipal de 2023.

Los exintegrantes del grupo municipal afirman además que, durante este tiempo, escucharon "constantes queja" de ciudadanos, colectivos y afiliados sobre la gestión —o, según remarcan, la "ausencia de gestión"— de quienes dirigían el partido y ocupaban responsabilidades de gobierno.

A su juicio, Cartagena "no podía continuar soportando" una situación política que perjudicaba a los vecinos y dificultaba el funcionamiento del Ayuntamiento.

En el comunicado explican que, al comprobar que no existía voluntad de apartar a determinadas personas de las responsabilidades de gobierno, estudiaron la posibilidad de impulsar una moción de censura para apartar a Gonzalo López Pretel del Ejecutivo municipal, reconociendo así que han utilizado a MC, PSOE y Sí Cartagena con la única intención de conseguir hacer a la alcaldesa ceder ante sus pretensiones.

Asimismo, aseguran que las conversaciones y negociaciones relacionadas con esa posible moción de censura fueron iniciadas por Rubén Martínez Alpañez, portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea Regional, junto a miembros de la dirección nacional del partido. Por ello, consideran “absolutamente falso” el relato que, según denuncian, se ha intentado trasladar públicamente para desvincular tanto al dirigente regional como a la estructura nacional de Vox de esos contactos políticos. Si bien fue el propio Salinas, quien hace unos meses reconoció a viva voz en un Pleno municipal que la persona que tenía conocimiento de estos contactos era Antelo.

No obstante, tras la decisión de la alcaldesa de cesar a López Pretel del Gobierno municipal, ambos entienden que la situación política “ha cambiado sustancialmente”.

También señalan que, en un contexto nacional marcado por la “incertidumbre política”, la “preocupación social” y el “desasosiego” ciudadano, comprenden la inquietud existente en Cartagena ante la posibilidad de abrir una etapa de inestabilidad institucional o facilitar la entrada del PSOE en el Gobierno municipal. Sin embargo, el propio Salinas afirmó este martes a La Opinión que junto al PSOE "no me voy a sentir extraño entre ellos, sino un miembro más de un gran equipo que llega con ganas, ilusión y un gran proyecto para construir la mejor Cartagena posible".

Noticias relacionadas y más

Por todo ello, Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo consideran que “lo más responsable y beneficioso para Cartagena” es mantener la estabilidad institucional durante el resto de la legislatura y anuncian que no votarán a favor de ninguna moción de censura al entender que, en las circunstancias actuales, es “la decisión más adecuada para el interés general de la ciudad”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vintage Deux, el nuevo refugio retro de Cartagena
  2. María Dolores Ruiz sospecha de maniobras entre Beatriz Sánchez del Álamo y el PP para impedir que prospere la moción de censura en Cartagena
  3. El Ayuntamiento de Cartagena tiene pendiente por pagar 800 facturas valoradas en más de 12 millones de euros
  4. López se revuelve contra Giménez Gallo y acusa a MC de cometer “un error histórico” con la moción de censura en Cartagena
  5. Dudas despejadas en Cartagena: Sánchez del Álamo participa en la primera reunión del Gobierno de Giménez Gallo
  6. La moción de censura ahonda en el distanciamiento vecinal en Cartagena
  7. La moción de censura a Noelia Arroyo en Cartagena frente al espejo
  8. Noelia Arroyo, emocionada al recibir una ovación en la presentación del Plan Industrial ante la moción de censura

Salinas y Sánchez del Álamo se retractan y votarán 'no' a la moción de censura en Cartagena

Salinas y Sánchez del Álamo se retractan y votarán 'no' a la moción de censura en Cartagena

López Pretel acusa a Arroyo de "comprar a dos tránsfugas" para salvar la Alcaldía de Cartagena

López Pretel acusa a Arroyo de "comprar a dos tránsfugas" para salvar la Alcaldía de Cartagena

Arroyo desactiva la moción de censura en Cartagena

Arroyo desactiva la moción de censura en Cartagena

Diego Salinas: "Le transmití mi malestar a Noelia Arroyo en muchas ocasiones, pero no me escuchó"

Diego Salinas: "Le transmití mi malestar a Noelia Arroyo en muchas ocasiones, pero no me escuchó"

En Cartagena se tiran los trastos por Quantix mientras que Murcia celebra el "último gran regalo" de Ballesta

En Cartagena se tiran los trastos por Quantix mientras que Murcia celebra el "último gran regalo" de Ballesta

El 94,5% de la militancia socialista de Cartagena respalda la moción de censura

El 94,5% de la militancia socialista de Cartagena respalda la moción de censura

Estas son las razones por las que el centro de chips ciberseguros se instalará en Murcia y no en Cartagena

Estas son las razones por las que el centro de chips ciberseguros se instalará en Murcia y no en Cartagena

La devoción a la Virgen de la Piedad traspasa barreras en Cartagena

La devoción a la Virgen de la Piedad traspasa barreras en Cartagena
Tracking Pixel Contents