Arroyo desactiva la moción de censura en Cartagena

Jugada 'in extremis' para salvar la Alcaldía. Noelia Arroyo ha encontrado una fórmula para permanecer al frente del Gobierno local y evitar la moción de censura, expulsando a los dos miembros de Vox que la acompañaban en el Ejecutivo. Para garantizar la continuidad, tiende la mano al mismo tiempo al concejal saliente Diego Salinas y a la otra edil que formaba parte de la formación de Abascal y que nunca llegó a salir del Gobierno, Beatriz Sánchez del Álamo.

Según ha confirmado el Consistorio, la alcaldesa firmó esta mañana los decretos de cese como miembros de gobierno de los concejales de Vox Gonzalo López Pretel y Diego Lorente. Ambos formaban parte del ejecutivo municipal desde noviembre de 2023, fecha en que suscribió un acuerdo de gobernabilidad entre el Partido Popular y Vox para reforzar el gobierno. Sacándoles de su Equipo de Gobierno, Arroyo aborta la moción de censura presentada contra ella que se iba a debatir el próximo martes 2 de junio. López Pretel dejará, por tanto, también de ser el vicealcalde de Cartagena, puesto que obtuvo tras la salida de Salinas de Vox.

Arroyo mantiene en el Ejecutivo a la edil no adscrita Sánchez del Álamo, una de las catorce personas que el pasado lunes registraron ante notario su voluntad de entregarle al líder de MC, Jesús Giménez Gallo, el bastón de mando del municipio.

No voy a permitir que Cartagena sea tomada por la parálisis, el desgobierno y la corrupción Noelia Arroyo — Alcaldesa de Cartagena

En un escueto mensaje difundido por el Ayuntamiento, se informa de que el Ejecutivo local "seguirá ejecutando hasta final de legislatura el programa de transformación de Cartagena que viene desarrollando".

Tras la expulsión de Vox, el Gobierno cartagenero queda integrado por los diez concejales del Partido Popular y Sánchez del Álamo, lejos de la mayoría absoluta que está fijada en catorce, mientras que la oposición estaría formada por los siete ediles de MC, cuatro del PSOE, dos de Vox, uno de Sí Cartagena, Diego Salinas y María Dolores Ruiz.

Arroyo ha escrito este miércoles un mensaje en sus redes sociales afirmando que no va a permitir "que Cartagena sea tomada por la parálisis, el desgobierno y la corrupción".

La decisión parece haberse tomado en las últimas horas, puesto que Salinas, en una entrevista publicada por La Opinión en exclusiva este mismo martes, parecía decidido a apoyar una moción de censura con MC, PSOE y Sí Cartagena: "Le transmití mi malestar a Noelia Arroyo en muchas ocasiones, pero no me escuchó". Parece que, finalmente, sí fue escuchado.

Moción de censura Vox-MC

Fuentes del entorno del sector crítico de Vox en la ciudad portuaria señalan que, tras esta decisión, está el hecho de que el portavoz parlamentario de los de Abascal en la Asamblea, Rubén Martínez Alpañez, hubiera, supuestamente, iniciado y liderado las conversaciones con Jesús Giménez Gallo, líder de MC, una la moción de censura, "contando además con el respaldo y conocimiento de la estructura nacional de Vox".

"Resulta absolutamente intolerable que quienes hoy pretenden presentarse como defensores de unos supuestos principios hayan sido precisamente quienes promovieron contactos y operaciones políticas destinadas a alterar gobiernos municipales mediante pactos y acuerdos que ahora intentan negar públicamente", insisten.

Martínez Alpañez no tardó en responder a estas acusaciones, negando "haber negociado nunca" la moción de censura porque "no beneficia a los cartageneros" y anunciando que va a iniciar acciones legales contra "los tránsfugas que están haciendo difamaciones infundadas para perjudicar a Vox en la Región de Murcia".

El portavoz parlamentario compareció en el Consistorio cartagenero acompañado por el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Cartagena, Gonzalo López Pretel, quien negó estar de acuerdo con la moción de censura registrada por MC, PSOE y Sí Cartagena junto a Salinas y Sánchez del Álamo.