López Pretel acusa a Arroyo de "comprar a dos tránsfugas" para salvar la Alcaldía de Cartagena

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Cartagena, Gonzalo López Pretel, ha comparecido este miércoles para responder a la información desvelada en exclusiva por La Opinión sobre su expulsión del Gobierno encabezado por Arroyo.

López Pretel estuvo flanqueado por el portavoz de la formación de Abascal en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, quien negó estar de acuerdo con la moción de censura registrada por MC, PSOE y Sí Cartagena junto a Salinas y Sánchez del Álamo.

Concretamente, Apañez negó "haber negociado nunca" la moción de censura porque "no beneficia a los cartageneros" y "es una incongruencia".

"Es una burda manipulación de los expulsados, a los que por cierto nadie cree. Ni yo, como portavoz parlamentario de VOX en la Asamblea Regional de Murcia, ni la dirección nacional ni la estructura autonómica de VOX hemos liderado, iniciado ni participado en conversación alguna con Jesús Giménez Gallo ni con Movimiento Ciudadano para tal fin", ha zanjado.

En este sentido anunció que va a inicar acciones legales contra "los tránsfugas que están haciendo difamaciones infundadas para perjudicar a Vox en la Región de Murcia".

"Arroyo ha pagado un precio"

Asimismo, el líder local del Vox aseguró estar decepcionado y dolido con Arroyo que "nos ha mandado a la oposición a nosotros". Para el hasta este miércoles vicealcalde el Partido Popular ha "comprado a dos tránsfugas" y ha afirmado que "Arroyo ha pagado un precio".

El portavoz ha criticado duramente la decisión de la alcaldesa del PP, que "ha preferido prostituir las instituciones comprando tránsfugas sin escrúpulos". "Cartagena no se merece una alcaldesa que se vende al mejor postor", ha señalado. "Lo que la señora Arroyo ha hecho no es política, es pura compra de voluntades. Ha vendido el Ayuntamiento a una tránsfuga sin honor a cambio de seguir en el sillón. Esa es la historia del PP: cuando les aprietan, se arrodillan".

Pretel ha asegurado que "lo que está ocurriendo en Cartagena es un escándalo ético y democrático", ante lo que ha reivindicado los principios de su partido en la creencia “de en una política que se defiende con principios, no con chequeras".

Además, defendió que "Vox no se deja comprar por intereses espurios, estamos en la oposición porque lo ha querido quien puede firmar el cese". Asimismo, ha recordado que este tipo de prácticas evidencian el problema estructural del bipartidismo, y ha denunciado que "el bipartidismo no concibe perder el poder, y esto es un gran problema". "Esto es lo que VOX lleva denunciando durante años. Frente a la dignidad de VOX, el PP pacta con quien sea, aunque sea con quien ayer les insultaba y mañana les volverá a traicionar", ha matizado.

Para concluir, Gonzalo López Pretel ha señalado que "los cartageneros merecen representantes que defiendan sus valores con integridad y verdad, no mercaderes que compran voluntades con prebendas". "Vox es la única alternativa seria y sin complejos para Cartagena", ha concluido.

López Pretel adelantó que a pesar de pasar a formar parte de la oposición votará no a la moción de censura.

Ruiz: "Cartagena no se debería comprar ni vender"

En un mensaje publicado este miércoles, la concejala no adscrita María Dolores Ruiz, acusa al Gobierno municipal de intentar mantenerse en la Alcaldía mediante el apoyo de concejales no adscritos y tras la salida de los ediles de Vox del Ejecutivo local.

En el texto, califica la situación como un "circo" y se cuestiona la ética de los movimientos políticos registrados en las últimas horas. La reacción apunta directamente a Arroyo, a quien acusa de haber "comprado" apoyos para frenar la moción de censura.

Ruiz sostiene que "Cartagena no se debería comprar ni vender" y advierte de que, si la operación prospera, la ciudad vivirá "la mayor de las vergüenzas". También cuestiona el papel del portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, tras su salida del Gobierno municipal, y se pregunta si mantendrá una moción sobre el transfuguismo o si la retirará.

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Ruiz concluye emplazando al pleno municipal previsto para este jueves, donde previsiblemente se evidenciarán las consecuencias políticas de esta nueva maniobra en torno a la moción de censura.