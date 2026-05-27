Diego Salinas: "Le transmití mi malestar a Noelia Arroyo en muchas ocasiones, pero no me escuchó"

Diego Salinas llegó a la política municipal como cabeza de lista de Vox en las elecciones de 2023, aunque nunca ha defendido iniciativas ideológicas. Tras el pacto de la formación de Abascal y el Partido Popular fue nombrado por la regidora, Noelia Arroyo, primer teniente de alcalde y concejal del área de Desarrollo Económico, Empresa e Industria. Tras meses trabajando lejos del foco mediático, decidió darse de baja de su partido el 4 de marzo de este año porque «la deriva que ha tomado y el trato dado a José Ángel Antelo son incompatibles con los principios y valores que siempre he defendido». Tras su marcha de Vox se mantuvo en el Ejecutivo local como edil no adscrito, pero finalmente hace unos días dio un nuevo paso y decidió presentar su renuncia para integrarse en la oposición. Días después, firmó junto a MC, PSOE y Sí Cartagena la moción de censura que puede derrocar el gobierno de Arroyo. El edil desvela a La Opinión los motivos de su salida del Ejecutivo y se muestra ilusionado con esta nueva etapa en la que, dice, «Cartagena será la prioridad».

¿Por qué ha decidido usted sumarse a la moción de censura y cuándo lo decidió?

La línea de actuación del Gobierno municipal se alejó hace mucho tiempo de mis principios y del interés general de los cartageneros. Los partidos de la oposición me propusieron sumarme a la moción de censura y lo reflexioné y medité tranquila y seriamente. Al final, tomé esta decisión dado que la deriva del Ejecutivo municipal había llegado a un punto de no retorno.

La alcaldesa cuestiona que sus motivaciones son personales y no políticas, ¿cómo le respondería?

La respondería que por supuesto que son políticas, pero también personales. Personales porque Cartagena me preocupa como buen cartagenero que soy, porque quiero lo mejor para mi tierra y para mis vecinos. Y políticas porque me inquieta el futuro de mi municipio a nivel económico, industrial, comercial, social y cultural. Cartagena necesita un revulsivo y lo necesita ya.

¿Cuál cree usted que es el principal problema del Gobierno encabezado por la alcaldesa, Noelia Arroyo?

El financiero, pues la situación de las cuentas municipales es malísima. Además, subió los impuestos. Ante esta decisión manifesté mi total oposición internamente, pues va en contra de lo que yo siempre he defendido, pero no me hicieron caso.

¿Trató de negociar con Arroyo para encauzar la situación antes de abandonar el Gobierno hace unos días?

Por supuesto. Le transmití en multitud de ocasiones que no estaba conforme con los derroteros hacia los que estaba derivando el Gobierno municipal, pero no me escuchó. Tristemente, con el paso de los meses, los hechos me han dado la razón.

¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentó cuando todavía formaba parte de Vox, particularmente con López Pretel, quien iba de número tres en la lista de las elecciones de 2023 pero acabó como portavoz municipal?

López Pretel tiene una ambición e interés desmedido por el poder. Cuando me di de baja de Vox y, posteriormente, del gobierno, en vez de «pasar página», no paró de atacarme públicamente. Tiene una actitud totalmente revanchista. Asimismo, su finalidad no es la de solucionar los problemas de los cartageneros, sino su interés personal. La prueba son los múltiples colectivos ciudadanos que han mostrado quejas contra él.

No percibiré ninguna retribución más allá de la asistencia a los Plenos

¿En el nuevo Gobierno liderado por Jesús Giménez Gallo volverá a tomar las riendas de la Concejalía de Empresa?

Mi formación, experiencia y trayectoria profesional han estado siempre vinculadas con el mundo empresarial. Por ello, lo lógico sería que me encargara de ese área. Pero esta decisión no me atañe a mí, sino al futuro alcalde. Él será quien decidirá qué trabajo desempeñaré. Lo que sí puedo adelantar es que no percibiré ninguna retribución más allá de la asistencia a los Plenos.

¿Cuál será su primer paso como miembro del nuevo gobierno?

Este Gobierno va a darle a Cartagena la estabilidad y seguridad que necesita. Muchos me transmiten que no están tranquilos y que han perdido la confianza en la Ejecutiva municipal. Es algo que intentaré que recuperen. No voy a prometer milagros, pero sí puedo asegurar que la prioridad será Cartagena.

¿Qué cree usted que puede aportar el nuevo Gobierno al municipio?

Sacar a Cartagena de la parálisis en la que se encuentra. Urge ejecutar los proyectos que realmente son trascendentes e importantes para los ciudadanos con exigencias a las distintas administraciones regional y nacional.

¿Realmente es necesario un cambio?

Por supuesto. Los cartageneros necesitan un Gobierno que impulse una nueva etapa basada en la gestión útil y en solucionar los problemas reales y prioritarios que les afectan directamente. En definitiva, necesitamos un Gobierno que trabaje por y para Cartagena.

Los cartageneros necesitan un Gobierno que impulse una nueva etapa basada en la gestión útil y en solucionar los problemas reales

¿Se siente extraño pactando con el PSOE?

Me han hecho sentirme extraño quienes eran mis compañeros de partido. Eso es lo que realmente me dolió y me ha hecho comprender que, al final, lo que importa es rodearte de gente que comparta tus ganas de trabajar por y para Cartagena, y eso es algo que los miembros del nuevo equipo sí tienen. Por eso creo que no me voy a sentir extraño entre ellos, sino un miembro más de un gran equipo que llega con ganas, ilusión y un gran proyecto para construir la mejor Cartagena posible. Al final, lo importante en un equipo es el ser capaz de remar en el mismo sentido y al mismo ritmo que el resto. Si cada uno va en una dirección diferente, como ha ocurrido hasta ahora, y a un ritmo dispar, es imposible que el barco avance y que llegue a buen puerto. Por eso es necesario cambiar a la tripulación y al capitán, y en eso estamos. Venimos a marcar un nuevo rumbo que va a llevar a Cartagena al mejor puerto posible

¿Cómo valora la situación de Vox a nivel local y regional?

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Me parece simplemente lamentable e insostenible.