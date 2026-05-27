Arroyo alega "responsabilidad" para echar a Vox y calmar a los "tránsfugas" en Cartagena

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha repetido como un credo, más para si misma que para los demás, que encabezaba el gobierno de la "estabilidad" y "no voy a echar a nadie", así como loas al pacto con el ahora sacrificado Vox.

Sin embargo, ha decidido ceder ante los dos concejales que, según sus propias palabras, "estudiaron la posibilidad de impulsar una moción de censura para apartar a Gonzalo López Pretel del Ejecutivo municipal". Querían la cabeza del líder local del partido de Abascal y Arroyo se la ha servido en bandeja ya que este miércoles "en el día en que la UCO está registrando la sede del PSOE era irresponsable no hacer un último esfuerzo por impedir que ese partido asalte el Ayuntamiento", explica la regidora municipal.

Según Arroyo, "sabemos qué hacen los sanchistas cuando ocupan una institución: la ponen al servicio de su líder y de su partido", pero la alcaldesa ha decidido, viendo que "los riesgos son enormes para Cartagena", "actuar con responsabilidad para impedirlos". Responsabilidad es la palabra más repetida ahora por Arroyo, como antes lo fue "estabilidad".

Precisamente esa "responsabilidad" que guía los pasos de Arroyo, según explica, y que fue la misma que la llevó a firmar el pacto con Vox es hoy la que "me obliga a tomar esta decisión", que implica precisamente despojar a Vox de su sitio en el Gobierno, obtenido en virtud de dicho pacto.

"Reforzamos el Gobierno con Vox para tener presupuestos todos los años, un gobierno firme con un acuerdo programático y sacamos adelante grandes retos como el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Y fue una buena decisión, porque durante tres años lo hemos conseguido", asegura la alcaldesa

"Pero los problemas internos en Vox abrieron una brecha que la oposición trata de aprovechar para colar en el Gobierno los intereses y las políticas de Sánchez", relata la primera edil, quien se ha caracterizado por reiterar en numerosas ocasiones que la crisis de Vox no iban a afectar a la "estabilidad" del Gobierno.

Por último Arroyo espera que "la semana que viene vayamos al pleno extraordinario después de hacer estas reflexiones y que le evitemos a Cartagena daños irreparables".

"No voy a permitir que Cartagena sea tomada por la parálisis, el desgobierno y la corrupción. Esa es mi responsabilidad", concluye.

Evita la alcaldesa mencionar explícitamente a Salinas y Sánchez del Álamo, quien ya son calificados por Vox como "tránsfugas".