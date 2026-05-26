Estas son las razones por las que el centro de chips ciberseguros se instalará en Murcia y no en Cartagena

El municipio de Murcia ha sido elegido por la sociedad Quantix Edge Security para instalar un megacentro de chips ciberseguros. Inicialmente, la Quantix recibió las candidaturas de 25 municipios, de los cuales fueron seleccionados ocho para la fase final. En concreto se trataba de Abarán, Alcantarilla, Alhama, Caravaca, Cartagena, Ceutí, Jumilla y Murcia

Desde el pasado mes de diciembre, Quantix Edge Security ha analizado, de forma individualizada, cada una de las candidaturas y ha realizado visitas in situ a los 25 emplazamientos propuestos, con el objetivo de evaluar directamente sus condiciones técnicas, infraestructurales y operativas, según informó Quantix Edge Security en su momento.

Durante esta etapa, el análisis se ha centrado especialmente en aspectos como la disponibilidad efectiva del suelo, la capacidad operativa inmediata, la escalabilidad futura de los emplazamientos y la adecuación técnica de las infraestructuras necesarias para garantizar la viabilidad y seguridad minimizando los riesgos en un proyecto de esta naturaleza.

Una vez seleccionados los finalistas, la sociedad se centró en elaborar un nuevo análisis en profundidad para el chequeo técnico de aquellas candidaturas que presentan una mayor alineación con las necesidades operativas actuales del proyecto hasta definir el emplazamiento definitivo, que finalmente ha sido la ciudad de Murcia.

No se realizaron mejoras sobre la oferta inicial

Según la información a la que ha tenido acceso esta redacción, una vez seleccionados los ocho finalistas desde Quantix se explicó a los Ayuntamientos que podían mejorar la oferta presentada en lo relativo a las condiciones y flexibilidad normativa. Sin embargo, "el Ayuntamiento de Cartagena no hizo ninguna mejora, ni en cuestiones técnicas, ni mejoras económicas, ni en flexibilidad normativa".

Asimismo, el Ayuntamiento de Murcia ha puesto sobre la mesa un importante apoyo económico para la instalación en su municipio, siendo ese apoyo económico muy relevante para la elección de la ubicación final. A dicha inversión solo podían acceder los grandes municipios, lo que prácticamente descartaba a municipios más pequeños.

Si bien el Ayuntamiento de Cartagena optó por no mejorar su primera oferta económica, siendo superado amplísimamente por el Consistorio murciano.

Además, en lo que respecta a la ubicación los inversores privados requerían disponibilidad operativa rápida y capacidad física del lugar para generar en el entorno un ecosistema de empresas propio.

En ese sentido las ubicaciones en polígonos industriales desarrollados contaban con ventaja, tanto por la inmediatez como por la posibilidad de creación del ecosistema de empresas. El Ayuntamiento de Cartagena, por su parte, presentó como ubicación el Depósito Franco, un lugar que presenta dificultades como su disponibilidad, ya que para su desalojo todavía faltan varios meses, impidiendo así su uso inmediato.

Además el terreno es en estos momentos titularidad del INFO, por lo que primero debía ser revertido al Ayuntamiento lo que conllevaría un proceso administrativo que no es complicado pero si retrasaría el comienzo de la actividad con respecto a otras ubicaciones ofertadas por otros ayuntamientos.

Por último, otras cuestiones técnicas menores no fueron suficientemente aclaradas por el Ayuntamiento de Cartagena.