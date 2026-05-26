La devoción a la Virgen de la Piedad traspasa barreras en Cartagena

Cada Lunes Santo lo vemos en nuestras calles: miles de personas la acompañan, le rezan, le piden, le dan gracias o se agarran a Ella en los momentos más importantes y también más difíciles de su vida.

Esta devoción tan profunda, hasta ahora, sólo podía vivirse desde la oración, desde el silencio, desde la emoción. Pero desde este lunes La Piedad podrá sentirse también con las manos.

En concreto se trata de una reproducción fidedigna a escala 1:2 del grupo escultórico de La Piedad, obra realizada por José Capuz en 1925 para la Cofradía Marraja.

Este proyecto, que une fe, tecnología, accesibilidad, patrimonio, devoción y sensibilidad, nace de la colaboración entre la Fundación ONCE y la Agrupación de Portapasos Promesas de la Santísima Virgen de La Piedad con el objetivo de hacer más cercana y accesible a las personas con discapacidad visual una de las imágenes más veneradas de la Semana Santa de Cartagena.

La reproducción ha sido concebida para ser tocada, recorrida y comprendida con las manos. A través de sus volúmenes, gestos y composición, las personas con déficit visual total o parcial podrán sentir la fuerza expresiva de La Piedad y conocer de una forma nueva el grupo escultórico que cada Lunes Santo acompaña a miles de cartageneros en la Procesión de las Promesas.

La pieza permanecerá expuesta, desde ese día, frente a la talla original de Capuz.

José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, señaló que "estamos, no contentos, sino lo siguiente. Sabemos que esto vamos a abrir una puerta para que todo el mundo venga a la Fundación ONCE y vengan otras cofradías a pedir. De momento esa puerta está cerrada porque lo que hemos querido es demostrar que hay una necesidad real se que la accesibilidad se permeabilice en todo momento, lugar y para toda acción".

"Las personas que no vemos y las personas que sí ven, lo van a ver de otra forma, van a sentirlo de otra forma, van a recorrer con sus dedos la cara de la Virgen, los detalles de su mano, la expresión de sus ojos entornados, van a recorrer la cabeza del Cristo, gestos de la cara de dolor y de sufrimiento se van a apreciar de otra forma. Van a recorrer su cuerpo, van a meter el dedo en la llaga, no todo el mundo tiene la oportunidad de tocar la llaga de este Cristo yacente. No todo el mundo tiene la capacidad de recorrer su cuerpo y tocar músculo a músculo", explicó el director general de Fundación ONCE.

Por su parte, Francisco Pagán, hermano mayor de la Cofradía Marraja quiso dar las "gracias por hacer realidad algo que parecía un sueño, como es tener una reproducción en tres dimensiones de nuestra querida y venerada Virgen de la Piedad. Y es un día para estar orgulloso. Orgulloso por hacer historia, por ser innovadores, por ser la primera agrupación dentro de la Cofradía Marraja que tiene la oportunidad de tener en 3D esta imagen".

Pagán recordó que "es norma de la Cofradía que nuestro patrimonio se respete, ya que ni siquiera en los besapiés y besamanos se besan los pies ni las manos, simplemente se hace una veneración a la imagen por respeto y por perpetuar nuestro patrimonio. Ahora tenemos una oportunidad histórica, de por primera vez dar a todo el mundo, a contemplar lo que es la Virgen de la Piedad a través de esta excelente imagen reproducida en 3D".

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Por la tarde durante el Santo Rosario de la Virgen de La Piedad la imagen fue bendecida por el capellán marrajo, D. Fernando Gutiérrez Reche.