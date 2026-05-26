Agotadas las 1.200 plazas gratuitas para visitar en su estreno la Casa Museo de Isaac Peral en Cartagena

En cuestión de horas se han agotado las 1.200 plazas gratuitas para visitar en su estreno la Casa Museo de Isaac Peral, que abrirá al público el Ayuntamiento. Este lugar ubicado en el callejón de Zorrilla abrirá sus puertas como museo el próximo 1 de junio, coincidiendo con el 175 aniversario del nacimiento del inventor cartagenero y durante toda la semana, desde el 2 al 7 de junio, se han organizado estos pases guiados gratuitos para que los cartageneros puedan conocer de primera mano una vivienda tradicional de la Cartagena urbana del siglo XIX y el espacio en el que Isaac Peral inició su formación personal y técnica.

El nuevo museo que se incorpora a la red de Cartagena, Puerto de Culturas en su 25 aniversario, recupera para el patrimonio la esencia de una vivienda cartagenera del siglo XIX. El recorrido por sus cuatro plantas es un itinerario que permitirá a los cartageneros y visitantes contextualizar la vida del ilustre inventor del primer submarino torpedero a propulsión eléctrica, y entenderla mediante la exposición de objetos de la trayectoria de Peral con documentos originales, fotografías, retratos, planos y maquetas de su obra más destacada, entre otros.

Las características del edificio requieren que las visitas se realicen en grupos pequeños para que los asistentes puedan disfrutar de la exposición y recorrer el inmueble en condiciones de seguridad.

Tras la semana de visitas gratuitas, la Casa Museo de Isaac Peral tendrá un horario de apertura para esta temporada de 10 a 19 horas de manera ininterrumpida, de martes a domingo y un precio de entrada de 4 euros en tarifa individual y de 3 euros en reducida, al igual que la Muralla Púnica, el Augusteum, la Casa de la Fortuna, el Fuerte de Navidad y el Museo Refugio de la Guerra Civil.

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Con su próxima apertura, Cartagena suma un nuevo espacio cultural y turístico que reforzará la difusión de la figura de Isaac Peral, uno de los grandes referentes de la historia naval y científica mundial.