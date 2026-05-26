El 94,5% de la militancia socialista de Cartagena respalda la moción de censura

La militancia del PSOE de Cartagena ha votado mayoritariamente a favor de la moción de censura en la consulta que se ha celebrado este martes en las agrupaciones de distrito de Cartagena Centro Poniente, Centro Levante, Litoral, Oeste, Norte y Sur, así como las Juventudes Socialistas.

En la consulta han participado 435 militantes de los 689 militantes del PSOE y de las Juventudes Socialistas con derecho a voto, lo que supone el 62,14 por ciento del censo, de los cuales 411 (el 94,48%) se ha mostrado favorable a la moción de censura, frente a 20 ( el 4,59%) que se han mostrado en contra.

"Los militantes socialistas han dejado claro que es el momento de poner fin al gobierno de la paralización de Noelia Arroyo y que ha llegado la hora de poner en marcha políticas progresistas", destaca el secretario general del PSOE de Cartagena, Manolo Torres, quien defiende que es momento de "reactivar de una vez por todas el Ayuntamiento para recuperar la ilusión y la iniciativa".

Para Torres, "Cartagena se merece un gobierno activo, con fuerza, proyectos y capacidad de gestión, que es algo que no ha tenido en los últimos años y que va a recuperar a partir del próximo día 2 de junio".

Tras el respaldo casi absoluto de la militancia, los cuatro concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Cartagena, Manolo Torres, Isabel Andreu, Pedro Contreras y Pencho Soto, votarán el próximo 2 de junio a favor de la moción de censura para poner fin al gobierno del Partido Popular y de Vox.

En concreto, la militancia socialista ha respondido mayoritariamente con un 'Sí' a la pregunta de si "¿Debe el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cartagena apoyar la moción de censura presentada contra el Gobierno municipal del PP y VOX, para establecer un nuevo gobierno municipal de progreso con participación del PSOE?".

Cabe recordar que según explicó Torres la moción de censura busca "poner fin a la paralización en la que el Partido Popular tiene sumida a Cartagena por su nefasta gestión económica, política y social del municipio".

Encuentro con los funcionarios

Este mismo martes los portavoces de los tres grupos municipales que han registrado la moción de censura junto a los concejales Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo, se han reunido con la Junta de Personal del Ayuntamiento para analizar el escenario político actual y exponer las líneas maestras de su proyecto de municipio.

El objetivo primordial del encuentro ha sido poner en valor el papel crucial del cuerpo de funcionarios y empleados públicos, a quienes consideran el auténtico motor y los verdaderos garantes de la continuidad y calidad de los servicios municipales, al margen de las coyunturas políticas.

Durante la reunión, los tres líderes políticos han querido desmontar de forma tajante los discursos que intentan sembrar incertidumbre sobre el funcionamiento de la administración local. En este sentido, han calificado de "totalmente inaceptable" que se insinúe que una transición política pueda paralizar el Ayuntamiento. Según han manifestado, lanzar esos mensajes equivale a poner en tela de juicio la profesionalidad, el rigor y la capacidad de la plantilla municipal.

El portavoz de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, ha destacado que el proyecto que presentan es sólido y plenamente respetuoso con la estructura de la casa: "Venimos a ofrecer una alternativa de estabilidad, pero siempre desde el respeto escrupuloso a la labor técnica e institucional de la plantilla", ha explicado, añadiendo que "cualquier cambio se plantea para trabajar con ellos, potenciando su labor, nunca contra ellos".

Por su parte, Torres, ha incidido en que la iniciativa responde "a la necesidad de ofrecer una dirección política clara para resolver la inacción que afecta al municipio".

"Los funcionarios demuestran su profesionalidad día a día, pero a menudo se encuentran atados de pies y manos por la falta de directrices claras", ha indicado. "Nuestro objetivo es abrir una etapa de diálogo fluido y desatasco administrativo, apoyándonos en su experiencia, pero ofreciéndoles una dirección clara porque nosotros sí tenemos claro lo que el municipio necesita", ha señalado.

En la misma línea, el portavoz de Sí Cartagena, Juan Pedro Torralba, ha remarcado la solvencia del proyecto común: "Queremos transmitir absoluta certidumbre".

"El personal de la casa debe ver en este proyecto a un aliado dispuesto a dotarles de las herramientas necesarias para que Cartagena funcione al ritmo que merece, confiando plenamente en su solvencia técnica", ha explicado.

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La reunión ha concluido con el compromiso firme por parte de las tres formaciones de mantener canales de comunicación abiertos, constantes y transparentes con los representantes de los trabajadores, "reforzando la idea de que la excelencia de los servicios públicos de Cartagena está asegurada gracias al valor de su capital humano".