Los vecinos celebran el talento local en los premios Quórum

El Teatro Circo Apolo de El Algar acogió este fin de semana la XVI edición de los premios Quórum promovidos por la Federación de Asociaciones Vecinales de Cartagena y su Comarca ‘Fernando Garrido’ (Favcac). La gala de este año estrenaba la categoría de ‘Comercio de proximidad vecinal’, que en su debut recayó en el supermercado Casa Ventarique de El Algar debido a su amplia trayectoria de servicio a los ciudadanos de la diputación cartagenera.

Abierto desde 1961, Casa Ventarique destaca por ser un comercio con un trato cercano y tradicional que ha resistido el paso del tiempo, pese a la amenaza de las grandes superficies y franquicias, llegando a todos los rincones de El Algar y otras localidades cercanas del Campo Cartagena, gracias a su servicio a domicilio.

Una clientela fiel forjada a base de esfuerzo y trabajo durante estos años llevó a este supermercado a ser premiado, en primer lugar, como el negocio más antiguo del pueblo en 2023, y ahora como comercio local de proximidad este año por la Favcac.

El acto reunió el sábado desde las siete de la tarde a representantes vecinales y del tejido empresarial de Cartagena, así como a la alcaldesa del municipio Noelia Arroyo, y al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, entre otras autoridades políticas.

Además de a los algareños Juan Manuel Ramón Nieto y Jose Eduardo Ramón Nieto del supermercado Ventarique, los premios Quórum reconocieron la labor de las asociaciones de vecinos de Los Mateos y de Nueva Cartagena en la categoría de ‘Asociación Vecinal’; los presidentes vecinales José Antonio Moreno Pérez y Nicanor Conesa Vaillo; la asociación benéfica ‘Cartagena por la Caridad’ en la categoría de ‘Colectivo destacado socialmente’; y al párroco Pascual Saorín Camacho como persona destacada por la sociedad.

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El público que acudió al Teatro Apolo pudo conocer de primera mano las historias de los protagonistas y asociaciones premiadas en esta edición mediante proyecciones.