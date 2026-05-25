La militancia socialista decide este martes el futuro de la moción de censura en Cartagena

Los militantes socialistas están llamados este martes, de 18 a 20 horas, a una consulta para pronunciarse sobre la moción de censura que se celebrará el próximo 2 de junio "con el objetivo de poner fin a la paralización en la que el Partido Popular tiene sumida a Cartagena por su nefasta gestión económica, política y social del municipio".

La consulta tendrá lugar en cinco sedes diferentes. En la sede local del PSOE, en la calle Salitre, número 31, se situarán la urna de las agrupaciones de distrito de Cartagena centro Poniente, Levante y de las Juventudes Socialistas.

La agrupación Sur celebrará su votación en el local social de la Asociación de Vecinos de Santa Lucía; la Norte en el centro social de Los Dolores; la Oeste en el local social de Galifa y la Este-Litoral en la Casa del Pueblo del Llano del Beal.

“El objetivo de esta medida es facilitar la participación de los militantes, ya que son ellos los que tienen la última palabra, como ocurre en todos los procesos de nuestro partido”, señala el secretario general de los socialistas cartageneros, Manolo Torres.

En total, están convocados a esta consulta 689 militantes del PSOE y de las Juventudes Socialistas con derecho a voto.

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La consulta se celebrará de 18 a 20 horas de forma presencial y mediante voto individual, directo y secreto.