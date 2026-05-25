El Ayuntamiento de Cartagena tiene pendiente por pagar 800 facturas valoradas en más de 12 millones de euros

En el primer trimestre de 2026 se han pagado más de 350 facturas fuera de plazo por un importe de 3,8 millones de euros y se han dejado sin pagar 800 facturas por un valor total de 12,5 millones. Estos son los datos extraídos por MC, PSOE y Sí Cartagena de la Comisión de Hacienda e Interior, celebrada este lunes.

"Detrás de esas cifras hay muchos empresarios, autónomos, trabajadores y proveedores que sostienen servicios municipales y que se ven condenados a financiar al Ayuntamiento mientras esperan cobrar lo que es suyo para que Arroyo y Jáudenes puedan seguir ofreciendo una imagen económica de cartón piedra", denuncian las tres formaciones.

En enero de 2025 la cifra de facturas impagadas era de 9,5 millones de euros y ya asciende a 12,5 millones. “Hoy son 3 millones más de deuda. La morosidad municipal sigue creciendo mientras el Gobierno local presume de una supuesta recuperación económica que no existe. El Ayuntamiento sigue gastando mucho más de lo que ingresa. Solo en este primer trimestre el desfase supera los 10 millones de euros y Jáudenes y Arroyo siguen presumiendo de una gestión económica que lleva a Cartagena y a los cartageneros a la ruina”, destaca la concejal de MC Isabel García.

En este mismo sentido se manifiesta, Pedro Contreras, del Grupo Municipal Socialista, quien recuerda que "el agujero económico que está generando el Partido Popular no deja de crecer y demuestra una absoluta falta de control y planificación. Mientras intentan maquillar los números, los datos oficiales son demoledores porque hay que recordar que cerraron el último ejercicio con un déficit de 10 millones de euros y con un remanente de tesorería negativo de 30 millones. Insisto, se han pagado más de 350 facturas fuera de plazo por un importe de 3,8 millones de euros y se han dejado sin pagar 800 facturas por un valor total de 12,5 millones”.

A esto se le suma el hecho de que "han incrementado la deuda viva en más de 7 millones de euros en apenas un año", como recuerda el portavoz de Sí Cartagena, Juan Pedro Torralba. Y es que, en el primer trimestre de 2025 la deuda era de 54.744.529 euros, mientras que en el primer trimestre de 2026 asciende ya a 61.997.354 euros.

Más de 125 millones de euros

Ahora falta por aprobar la segunda revisión del Plan Económico Financiero (PEF) cuando no hace ni un año de su aprobación, todavía no se ha aprobado y, por tanto, "tampoco se ha dado el visto bueno al préstamo que el PP quería solicitar y del que dependía el presupuesto del que tanto presume Noelia Arroyo para este año".

“Así que ni hay superávit, ni hay presupuesto, ni hay préstamo, ni hay nada. Solo hay deuda, más impuestos, más impagos y más déficit. Esa es la verdadera herencia de su gestión. Y todo ello después de años subiendo impuestos a los cartageneros”, reitera García.

“Los ciudadanos pagan más que nunca, pero reciben una administración incapaz de invertir y de gestionar con eficacia. No estamos ante un problema puntual. Estamos ante un modelo agotado basado en propaganda, endeudamiento y falta de rigor económico”, insiste Contreras. Por su parte, Torralba asegura que “la prueba más evidente del fracaso es que solo han ejecutado un 4% de las inversiones previstas”.

Según desgranan, los datos son 62 millones de deuda viva, más de 12 millones de deuda con proveedores, un remanente negativo de 30 millones del ejercicio anterior, un déficit de 10 millones de euros y la concesión de un préstamo comprometido de 10,5 millones, por lo que "el agujero económico total supera ya los 125 millones de euros".

"Esta nefasta gestión económica demuestra que Cartagena merece un gobierno que gestione con responsabilidad, que pague a tiempo a quienes trabajan para el Ayuntamiento y que deje de esconder la realidad detrás de titulares vacíos. Noelia Arroyo tiene la ciudad paralizada y un Ayuntamiento en bancarrota", defienden los tres partidos firmantes de la moción de censura.

Por otra parte, los concejales denuncian que en la Comisión de Hacienda el equipo de Gobierno no ha explicado -ni ha dejado que lo hagan los técnicos- el balance económico de ejecución del presupuesto del primer trimestre del año, cuando lo habitual es que se haga. “No lo han hecho porque su balance es absolutamente falso”, reitera Contreras.

Según explicó Jáudenes en la sesión, el primer trimestre de 2026 se ha cerrado con un superávit de 3.962.356 euros y una reducción de deuda de 3 millones de euros. Para el concejal de Hacienda, Ignacio Jáudenes, estos datos confirman la buena evolución de las cuentas municipales, con cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y una deuda que se mantiene por debajo del límite legal del 75% de los ingresos corrientes liquidados.

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Según Jáudenes, la evolución del primer trimestre permite mantener el control de las cuentas. El presupuesto consolidado de ingresos asciende a 348,3 millones de euros, con 45,1 millones en derechos reconocidos netos, mientras que los créditos de gastos suman 343,8 millones.