Los vecinos de Cartagena aplauden el talento local en los premios Quórum celebrados en El Algar

El Teatro Circo Apolo de El Algar acogió anoche la XVI edición de los premios Quórum promovidos por la Federación de Asociaciones Vecinales de Cartagena y su Comarca 'Fernando Garrido' (Favcac). La gala de este año estrenaba la categoría de 'Comercio de proximidad vecinal', que en su debut recayó en el supermercado Casa Ventarique de El Algar.

El acto reunió desde las siete de la tarde a representantes vecinales y del tejido empresarial de Cartagena, así como a la alcaldesa del municipio Noelia Arroyo, y al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, entre otras autoridades políticas.

Además de a los algareños Juan Manuel Ramón Nieto y Jose Eduardo Ramón Nieto del supermercado Ventarique, los premios Quórum reconocieron la labor de las asociaciones de vecinos de Los Mateos y de Nueva Cartagena en la categoría de 'Asociación Vecinal'; los presidentes vecinales José Antonio Moreno Pérez y Nicanor Conesa Vaillo; la asociación benéfica 'Cartagena por la Caridad' en la categoría de 'Colectivo destacado socialmente'; y al párroco Pascual Saorín Camacho como persona destacada por la sociedad.

El acto de entrega de los premios Quórum, contó con la presencia del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo / ANGELA ORTIZ

El público que acudió al Teatro Apolo pudo de conocer de primera mano las historias de los protagonistas y asociaciones premiadas en esta edición. Además, la gala contó con música en directo y un diseño de premios renovado que fue elaborado por la Asociación Prometeo.

Durante su intervención, López Miras indicó que los Quorum son "unos premios en los que se reconoce la labor más honrada y más digna del servicio público, que es trabajar por los demás, estar pendiente de cada necesidad en cada calle, cada barrio y cada diputación". Al final de su discurso dedicó unas palabras de apoyo a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, tras el acuerdo para la moción de censura orquestada por la oposición en el Ayuntamiento, que se debatirá el próximo 2 de junio.

Noticias relacionadas

Miras se refirió a todo lo vivido esta semana como "un espectáculo bochornoso" y "una injusticia". También reivindicó que el puesto que Noelia Arroyo debe ocupar no es otro que el de regidora del Ayuntamiento de Cartagena. Asímismo, indicó que una de sus obsesiones es que quienes viven en las diputaciones tengan acceso a los mismos servicios que cualquier otro vecino que viva en el entorno del casco urbano de Cartagena".