El exministro Jaime Mayor Oreja presenta en Cartagena su libro ‘Una verdad incómoda’

El exministro de Interior Jaime Mayor Oreja va a presentar en Cartagena su último libro ‘Una verdad incómoda. Testimonio de una época: contra el silencio y la mentira’. El acto, organizado por la Asociación Cartagena Siempre y la Fundación Neos, se celebrará el lunes 1 de junio, a las 19:00 horas, en la Fundación CajaMurcia sita en la Calle del Carmen nº 1, frente al Icue.

Según afirma Fulgencio Sevilla, presidente de Cartagena Siempre, "Jaime Mayor Oreja es uno de los políticos españoles que ha tenido más amplia proyección en los últimos cincuenta años. Como vasco que es, vivió en primera persona los años más duros del terrorismo de ETA. En la conferencia nos expondrá su visión de los valores que han sostenido el entendimiento, la libertad y la identidad de España y que ahora mismo se están cuestionando".

Mayor Oreja recoge en su libro su testimonio y sus experiencias en la política vasca, española y europea, algunas de ellas especialmente dolorosas y difíciles. Explica cómo, en la década de los ochenta, parte de la sociedad justificaba los crímenes de ETA y despreciaba totalmente a las víctimas con la afirmación de «algo habrá hecho». Expone con argumentos como el nacionalismo vasco imponía el relato de que la única posibilidad existente para que ETA finalizara era que el Estado de Derecho negociara con la banda terrorista.

Para el expolítico vasco la actualidad supera todos los pronósticos negativos y se ha creado un nuevo 'Frente Popular' que es el que nos está gobernando. Afirma que esta situación exige tomar conciencia de la grave realidad existente. En consecuencia, Mayor Oreja propone un entendimiento entre las fuerzas políticas de la derecha y del centro-derecha para evitar que se llegue a un escenario peor.

«Cuando fue ministro del Interior, este gran vasco impulsó una política antiterrorista diferente a la mantenida por el anterior gobierno de España que había creado los GAL. Mayor Oreja apostó por aplicar la ley, nada más que la ley, pero toda la ley. Además de hablar sobre el pasado, el encuentro servirá para reflexionar sobre la actualidad política y social desde la experiencia de uno de los más reputados expertos de la vida pública española», expone Sevilla.

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