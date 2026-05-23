En las entrañas del buque que protege la vida humana en el mar: el SAR Mastelero abre sus puertas en Cartagena

El buque SAR Mastelero es un remolcador de Salvamento Marítimo que opera con una prioridad: la salvaguarda de la vida humana en el mar. Lo ha defendido siempre el capitán de la embarcación, Tomás Tejedor, que este sábado recibía a quienes querían acercarse al muelle de cruceros del Puerto de Cartagena y disfrutar de la jornada de puertas abiertas en el barco.

«Podrás conocer de cerca cómo trabaja Salvamento Marítimo y descubrir la labor que realizan sus profesionales en la mar», apuntaron desde la organización, a la hora de anunciar la actividad. «Siempre es un placer mostrar en persona nuestra labor», subrayaron. Durante tres horas, todo aquel que lo desease podría subir al buque y sumergirse (no literalmente) en sus estancias y recovecos, donde hay dos grúas, cocina y hasta un gimnasio.

En las entrañas del barco, este sábado en Cartagena, donde la tripulación recibió a los visitantes. / Álex Moreno

Cabe recordar que el Mastelero navega por una zona en la que se produce de forma habitual un tráfico marítimo muy grande de buques que llevan todo tipo de mercancías: hay petroleros, gaseros, buques de pasaje… Cuando uno de ellos sufre una avería, el barco que este sábado abrió sus puertas a los cartageneros se posiciona para darles remolque antes de que se encuentren en aguas jurisdiccionales españolas. Así nunca pasará, por ejemplo, lo que ocurrió en Galicia con el ‘Prestige’.

El primer oficial, José Luis Martín, afirma que actúan como si fuesen "bomberos del mar"

Por otro lado, el SAR (siglas de Search And Rescue, no de Su Alteza Real, conocieron los presentes en la jornada) Mastelero cuenta con dos cañones que pueden soltar 1.500 m³ de agua por hora y lanzarlos a una distancia de unos cien metros. Según el primer oficial, José Luis Martín, podría decirse que actúan como «bomberos del mar», puesto que realizan rescates marítimos, apagan incendios y proceden al remolque de barcazas a la deriva, donde viajan (en condiciones precarias) migrantes.

Como se destacó cuando fue presentado (hace más de tres lustros ya), al ser un buque para rescate está equipado con una zona específica para acomodar a los náufragos. La capacidad de la embarcación es de nueve tripulantes y, como apuntaron este sábado sus responsables, cientos de pasajeros, en el caso de que se vean obligados a rescatarlos en alta mar y transportarlos a un puerto seguro. En este caso, a la dársena de Santa Lucía. Solo en los dos años antes de que estallase la pandemia de coronavirus salvaron aproximadamente a 15.000 inmigrantes.

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En las entrañas del barco, este sábado en Cartagena, donde la tripulación recibió a los visitantes. / Alex Moreno

Vecinos y periodistas que subieron a la embarcación pudieron ver las ‘tripas’ del SAR Mastelero, esto es, los engranajes que conforman la cámara de control de la sala de máquinas. Coincidieron los cicerones en que lo de formar parte de este barco «es un trabajo vocacional». No se dieron un baño de multitudes («suele acudir público especializado, también atrae a visitantes nuevos», apostillaron), pero no es una cuestión de cantidad. Salvamento Marítimo exhibió las bondades de su barco: la cantidad de vidas salvadas es el triunfo.