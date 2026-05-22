Vintage Deux, el nuevo refugio retro de Cartagena
Un rincón donde poder desayunar, tomar un buen asiático, una copa o una cerveza de importación
En apenas unos meses, Vintage Deux se ha consolidado como uno de los espacios de referencia para quienes buscan un ambiente relajado y versátil en Ciudad Jardín, Cartagena. El establecimiento, inaugurado oficialmente en marzo de 2026, representa la segunda apertura de la marca cartagenera Vintage Coffee & Bar y ofrece una propuesta que combina cafetería, tapeo y ocio social en un mismo espacio.
Ubicado en la Calle Carmen Conde, nº 37, el local apuesta por un concepto moderno con marcada inspiración vintage e industrial. El local mezcla detalles retro, carteles clásicos y guiños a la cultura pop en una decoración cuidada que busca transmitir cercanía y comodidad. Su distribución interior, junto a la terraza exterior, permite adaptarse tanto a quienes buscan un desayuno tranquilo como a grupos de amigos que se reúnen para compartir una tarde distendida o celebrar encuentros informales.
La oferta gastronómica mantiene una línea variada y accesible, pensada para distintos momentos del día. Desde primera hora de la mañana funciona como cafetería con servicio continuado, mientras que a mediodía y por la tarde gana protagonismo la propuesta de tapas y aperitivos. Entre las opciones más demandadas destacan los calamares a la romana, la magra con tomate, los nachos con queso y guacamole o los perritos calientes estilo vintage, que se han convertido en una de las señas reconocibles del local.
La carta se completa con batidos naturales, granizados, cócteles, copas y una selección de cervezas de importación y combinados, configurando una oferta pensada para un público amplio y heterogéneo. Todo ello en un entorno familiar y acogedor que busca convertirse en un punto de encuentro cotidiano para los vecinos de la zona.
Horario
Vintage Deux abre de lunes a viernes desde las 7.00 hasta aproximadamente las 00.00 o 1.00 de la madrugada, mientras que sábados, domingos y festivos inicia su actividad desde las 8.00 horas.
- Crónica de una moción anunciada: Salinas y Sánchez del Álamo se suman a MC, PSOE y Sí Cartagena para arrebatarle el bastón a Arroyo
- Mercadona abrirá su nuevo supermercado en Cartagena el 1 de junio en Cabo de Palos
- María Dolores Ruiz sospecha de maniobras entre Beatriz Sánchez del Álamo y el PP para impedir que prospere la moción de censura en Cartagena
- Arroyo acusa a PSOE, MC y exediles de Vox de “tomar como rehén” a Cartagena con la moción de censura
- López se revuelve contra Giménez Gallo y acusa a MC de cometer “un error histórico” con la moción de censura en Cartagena
- Fallece Joaquín Barberá, referente en la defensa de las personas con discapacidad en la Región
- La Hacienda Los Vidales en Cartagena entra en la Lista Roja de Hispania Nostra
- La moción de censura ahonda en el distanciamiento vecinal en Cartagena