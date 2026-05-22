Vintage Deux, el nuevo refugio retro de Cartagena

En apenas unos meses, Vintage Deux se ha consolidado como uno de los espacios de referencia para quienes buscan un ambiente relajado y versátil en Ciudad Jardín, Cartagena. El establecimiento, inaugurado oficialmente en marzo de 2026, representa la segunda apertura de la marca cartagenera Vintage Coffee & Bar y ofrece una propuesta que combina cafetería, tapeo y ocio social en un mismo espacio.

Ubicado en la Calle Carmen Conde, nº 37, el local apuesta por un concepto moderno con marcada inspiración vintage e industrial. El local mezcla detalles retro, carteles clásicos y guiños a la cultura pop en una decoración cuidada que busca transmitir cercanía y comodidad. Su distribución interior, junto a la terraza exterior, permite adaptarse tanto a quienes buscan un desayuno tranquilo como a grupos de amigos que se reúnen para compartir una tarde distendida o celebrar encuentros informales.

En Vintage Deux se pueden degustar cervezas de importación. / L. O.

La oferta gastronómica mantiene una línea variada y accesible, pensada para distintos momentos del día. Desde primera hora de la mañana funciona como cafetería con servicio continuado, mientras que a mediodía y por la tarde gana protagonismo la propuesta de tapas y aperitivos. Entre las opciones más demandadas destacan los calamares a la romana, la magra con tomate, los nachos con queso y guacamole o los perritos calientes estilo vintage, que se han convertido en una de las señas reconocibles del local.

El local ofrece deliciosos asiáticos. / L. O.

La carta se completa con batidos naturales, granizados, cócteles, copas y una selección de cervezas de importación y combinados, configurando una oferta pensada para un público amplio y heterogéneo. Todo ello en un entorno familiar y acogedor que busca convertirse en un punto de encuentro cotidiano para los vecinos de la zona.

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Horario

Vintage Deux abre de lunes a viernes desde las 7.00 hasta aproximadamente las 00.00 o 1.00 de la madrugada, mientras que sábados, domingos y festivos inicia su actividad desde las 8.00 horas.