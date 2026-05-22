Acto de apoyo
El PP cierra filas con Noelia Arroyo y promete "luchar hasta el último momento"
La alcaldesa ve "oscurantismo" en la moción de censura y reconoce que todavía no ha podido hablar con Sánchez del Álamo
El Partido Popular celebró este jueves una Junta Directiva abierta que se transformó en un acto de apoyo a la alcaldesa, Noelia Arroyo, tras la presentación de una moción de censura contra su gobierno.
El vicesecretario de Organización del PP Regional, Joaquín Segado, aseguró que la maniobra política se trata de «alianza de perdedores a los que no une realmente nada, más allá de que su único proyecto es sacar al Partido Popular y sacar a Noelia Arroyo del Gobierno municipal». Segado aseguró que van a «luchar hasta el último momento».
Por su parte, Arroyo aseguró que son muchos los ciudadanos que «se sienten traicionados, que no se ha tenido en cuenta el voto de los cartageneros a la hora de llevar a cabo esta moción a la desesperada, y, por tanto, nuestra obligación es escuchar a nuestros afiliados».
Arroyo sostiene que el acuerdo entre los 14 firmantes responde solo a sus intereses y cuestiona que tengan un proyecto común
La primera edil reconoció que todavía no ha podido hablar con Sánchez del Álamo, aunque «estoy segura de que podré hablar con ella, confío en ello». Sin embargo, sí afirmó creer que «la han engañado».
«Hay mucho oscurantismo en ese acuerdo que no conocemos. No sabemos cuál es el acuerdo que tienen en común, de lo que estamos seguros –y estamos convencidos– es de que no tienen la capacidad de hacerlo en este tiempo. Esta moción de censura obedece solamente a los intereses de los 14 firmantes», afirmó Arroyo.
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