Dos playas de Cartagena estrenarán este verano zonas de nado en el mar tan largas como 10 piscinas olímpicas

Si tienes pensado bañarte este verano en alguna playa de Cartagena, hay algo que debes saber antes de meterte al agua. En dos de ellas, una parte del mar tendrá normas completamente nuevas: zonas reservadas para nadadores donde las motos de agua y las embarcaciones tendrán prohibido el paso.

El Ayuntamiento de Cartagena quiere instalar sus primeros canales de nado y ya ha dado los pasos formales para hacerlo realidad. La Demarcación de Costas sacó a información pública la solicitud del Consistorio para ocupar el dominio público marítimo-terrestre y ponerlos en marcha. La propuesta es para cuatro años, de 2026 a 2029, con la intención de que este verano ya estén operativos.

Cada canal tendrá 500 metros de longitud desplegados en paralelo a la línea de costa, divididos en dos carriles de ida y vuelta y delimitados por boyas separadas 25 metros entre sí. Las normas de uso serán claras: espacios reservados exclusivamente para nadadores, con prohibición expresa de acceso a embarcaciones, tablas y motos acuáticas. Tampoco se podrá usar el canal en condiciones meteorológicas adversas ni manipular las boyas de señalización.

El motivo no es caprichoso. El propio Ayuntamiento lo justifica por el aumento de personas que practican natación en aguas abiertas y la necesidad de evitar accidentes con embarcaciones, además de alejar a los nadadores de zonas con corrientes peligrosas.

Dónde estarán los canales de nado

El concejal de Litoral, Gonzalo López Pretel, explica que la elección responde a que ambas están calificadas como playas deportivas y permite repartir los canales por el municipio, uno al este y otro al oeste. No fueron las únicas opciones barajadas: "Se buscaron otros emplazamientos como enfrente del hotel Entremares y la playa de las Amoladeras, pero las corrientes que hay allí impiden que se ponga bien un canal de nado", señaló el edil.

Las elegidas son la playa de Levante de Cabo de Palos y la playa de San Ginés en La Azohía. En la primera, el canal se extenderá entre el espigón del Faro y el tramo norte de playa urbanizada. En la segunda, irá desde la Cala del Pino hasta el espigón oriental.

El canal de Cabo de Palos esconde además un detalle singular: se instalará sobre una pradera de posidonia. "No lo hemos querido poner en una zona solo donde hubiera arena, sino encima de la pradera de posidonia, ya que como no podrán pasar las embarcaciones, la gente podrá verla mientras nada, de forma que se conserva y se disfruta", destacó López Pretel.

Junto a la licitación para instalar los canales, el Ayuntamiento también contratará su mantenimiento, un aspecto que el concejal subrayó con un ejemplo cercano: "En otras playas donde hay canales de nado, como por ejemplo en Águilas, los temporales las destrozan y como no tienen el servicio de mantenimiento no se puede reponer. Esto nos permitirá tener siempre abierto el canal en el plazo que nos dé Costas el uso". El coste total del contrato, según los cálculos municipales, rondará los 17.000 euros.