Jiménez del Bosque, proclamado presidente de la patronal de Cartagena

El empresario Miguel Ángel Jiménez del Bosque, propietario del Jimbee, ha sido proclamado este viernes como nuevo presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena en una Asamblea General a la que llegó como único candidato para relevar a Ana Correa.

Correa, quien fue la primera mujer en liderar la patronal, señaló a su llegada al acto que “finaliza una etapa de 10 años en los cuales he estado cuatro de Secretaria general de la confederación y el resto como presidenta en este ciclo de voluntariado empresarial. Todo esto siempre se hace con ganas e ilusión y de estar al servicio de los empresarios y las empresas de nuestra comarca y nuestra Región”.

Asimismo, la ya expresidenta resaltó los diferentes proyectos que ha impulsado como Caetra o la ampliación de la FEVE a los municipios del Mar Menor.

Correa explicó durante su discurso que la patronal había multiplicado por siete su patrimonio, pasando de 22.000 a más de 160.000 euros.

El presidente de Croem, Miguel López Abad, destacó “el trabajo, la honestidad y la dedicación, ya que el no cualquier persona se dedica a la representatividad empresarial de forma altruista”.

Asimismo, López Abad quiso reconocer “la dedicación de Ana y y su ímpetu por defender a Cartagena y toda la comarca. Como vicepresidenta de Croen, ha sido un honor tenerla y contar con ella”.

Por su parte, el nuevo presidente de COEC inició su discurso recordando que “nunca se llega solo hasta aquí”. “Puedes recorrer medio mundo y aún así entender que no hay nada mejor que trabajar por lo tuyo”, apuntó.

“Asumo esta responsabilidad con una enorme determinación”, afirmó Jiménez del Bosque poniendo en valor la institución.