Javier Lorente: "Pozo Estrecho ha sido siempre una fuente constante de inspiración"

¿Qué sintió cuando le propusieron ser pregonero de las fiestas de Pozo Estrecho?

Primero me sorprendió porque llamaron a mi puerta por la noche, abrí, y era toda la comisión de fiestas, que suelen salir cuando van a anunciar a las y los padrinos que han sido elegidos. Dije que se habían equivocado porque a mi mujer y a mí ya nos eligieron padrinos hace años, entonces me dijeron que era para ser el pregonero. Es una alegría, pero también una responsabilidad, estoy vinculado a las fiestas desde su creación hace ya 38 años, con todo lo que yo he vivido y lo que sé, a ver cómo resumo todo eso.

¿Qué significa para usted Pozo Estrecho a nivel personal y a nivel artístico?

Pozo Estrecho es mi pueblo de toda la vida, pero además creo que tiene algo especial. No es solo un pueblo ni una diputación de Cartagena; es mucho más. Tiene una historia que mucha gente desconoce, pero que es muy importante. Fue la primera parroquia que se separó de la única parroquia que existía entonces en Cartagena, y su ámbito llegaba desde Pozo Estrecho hasta el término municipal de Mazarrón, abarcando muchas localidades. Después fue ayuntamiento propio en tres ocasiones a partir de 1813, y siempre ha tenido una vitalidad cultural enorme, desde el teatro hasta la música. Es la cuna, por ejemplo, de la familia de Chicho Ibáñez Serrador. También están la banda de música, los auroros y una tradición cultural muy fuerte. Pozo Estrecho siempre ha tenido un plus que va más allá de la vida del pueblo o de la agricultura, que también es muy importante. Por eso creo que es un lugar magnífico para vivir, pero también para sentirse orgulloso de él. Y eso es lo que yo siento. Además, Pozo Estrecho ha participado en muchas cosas a nivel comarcal y político. Ha tenido alcaldes de Cartagena, además de los alcaldes de la propia localidad, concejales y mucha gente implicada en la vida pública. Yo mismo fui presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca, y también tuve responsabilidades a nivel regional. Siempre ha habido mucha gente dedicada a la cultura, a la agricultura, a los sindicatos, a la política y a la vida social. Pozo Estrecho ha sido, en cierto modo, un vivero de personas implicadas en Cartagena y en el Campo de Cartagena.

Somos mucho más que una diputación; tenemos una historia desconocida pero muy importante

¿Cómo ha influido Pozo Estrecho en su obra?

Como a todos los niños, siempre me gustó dibujar, pero en mi caso había una circunstancia especial: yo vivía en las afueras de Pozo Estrecho, en el campo, rodeado de animales, y con siete años ya guardaba un ganado de ovejas y ayudaba en las tareas del campo. En el tiempo libre salía de casa y me ponía a pintar y a dibujar las palmeras, las casas de campo y todo lo que tenía alrededor. Desde niño me gustó pintar al aire libre y, cuando mi padre me regaló mi primera bicicleta, empecé a moverme por el Campo de Cartagena para dibujar los molinos de viento y los paisajes que encontraba. Más tarde, con 16 años, cuando me compré una moto, ya podía irme hasta la playa y recorrer las costas de Cartagena. Pozo Estrecho y el Campo de Cartagena han sido siempre una fuente constante de inspiración para mí, tanto a la hora de pintar como de crear. Después llegó la fotografía, que aprendí más tarde, cuando tenía unos 18 años e hice mis primeros cursos, y me ocurrió lo mismo. Y cuando nacieron estas fiestas encontré en ellas otro motivo de inspiración. Siempre me ha gustado fotografiarlas, captar sus eventos culturales y festivos, los conciertos y toda la vida cultural de Pozo Estrecho, porque es un tema que me sigue inspirando muchísimo. Cuando he estado fuera he disfrutado mucho, pero siempre pensando en volver a mi pueblo. Nunca he pensado en marcharme de aquí, aunque mucha gente me ha aconsejado que me fuera a otros lugares para desarrollar mi carrera artística. Creo que se pueden hacer muchas cosas, incluso arte, desde tu propio pueblo.

Nunca he pensado en marcharme de aquí, aunque mucha gente me ha aconsejado que me fuera a otros lugares para desarrollar mi carrera artística.

¿Cómo representaría las Fiestas de Pozo Estrecho?

Noticias relacionadas

Por una parte está el paisaje del lugar y, por otra, todos los actos y todo lo que se hace, pero hay elementos de la cultura y la tradición del pueblo que me parece importante reflejar. A mí, por ejemplo, me gusta que en esos carteles aparezcan siempre el paisaje, las palmeras, los caserones y los molinos de viento, pero también la gente vestida con los trajes tradicionales, porque creo que la tradición no se debe perder. Y, sobre todo, también intento reflejar la luz y el color, porque vivimos en una tierra privilegiada. Además, como son Fiestas de Primavera, en esta época los cultivos están muy verdes y los campos se llenan de flores. No en vano, a nuestras fiestas se las conoce como el ‘Campo de música y flores’, y ese paisaje florido siempre procuro llevarlo a mis carteles.