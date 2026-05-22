Empiezan las obras de adecuación de la calle Morería de Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena comienza este jueves las obras para renovar la Morería Baja en el casco histórico de la ciudad, que fueron anunciadas hace casi un año por la alcaldesa, Noelia Arroyo, en concreto el 31 de mayo de 2025.

Los trabajos se llevan a cabo con supervisión arqueológica, dada la protección del entorno. Las tareas se desarrollan también en las calles contiguas de Subida de San Antonio y Cantarerías, así como la zona de espacio libre.

Las actuaciones principalmente van a consistir en la limpieza y desbroce del terreno, la sustitución del vallado de los solares, la ornamentación con maceteros y mobiliario urbano de un pequeño espacio ajardinado, el soterramiento del cableado, la renovación de la iluminación y del pavimento de las calles.

El coste de los trabajos, que han sido adjudicados a la empresa Jumabeda es de 295.441,53 euros con impuestos incluidos. Asimismo, está previsto que esta obra tenga un plazo de ejecución de cuatro meses.

Durante la realización de las tareas habrá cortes de los viales, si bien se trabajará para minimizar la afección. Los trabajos han empezado este 21 de mayo, vallando el área y haciendo acopio de material y maquinaria.

El objetivo de la intervención es renovar estas calles para que sean más seguras y cómodas para los peatones, dado que el adoquinado estaba en mal estado, resultando incómodo y peligroso. Tanto Cantarerías como la calle Morería Baja son vías muy transitadas entre los viandantes que caminan por lugares como Puertas de Murcia, Santa Florentina o la calle San Fernando. Los trabajos comienzan precisamente en la zona más próxima a San Fernando.

"La adecuación del entorno del casco histórico y las zonas aledañas a lugares de interés turístico y arqueológico va a servir como dinamizador económico del casco histórico", apunta la regidora.

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Según la primera edil, “actuaremos cambiando los pavimentos por una plataforma única de adoquín y baldosa similar a la de San Fernando. Vamos a renovar saneamiento, instalar nueva iluminación y soterrar todos los cables de telefonía e instalaciones para revitalizar las calles comerciales del entorno".