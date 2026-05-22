Dudas despejadas en Cartagena: Sánchez del Álamo participa en la primera reunión del Gobierno de Giménez Gallo

Los catorce concejales de MC, PSOE, Sí Cartagena, Diego Salinas y Beatriz Sánchez, que han firmado la moción de censura que se debatirá el próximo 2 de junio en el Ayuntamiento de Cartagena se han reunido este viernes para firmar las líneas de trabajo y objetivos que guiarán la acción de gobierno "para sacar a Cartagena de la paralización en la que la tiene sumida el gobierno del Partido Popular y Vox".

"Frente a la actitud antidemocrática del Partido Popular y Noelia Arroyo, que no dudan en amenazar y utilizar todas las herramientas a su alcance para frenar la moción de censura, los catorce concejales siguen trabajando por y para Cartagena", señaló esta mañana el candidato a alcalde, Jesús Giménez Gallo.

"Es necesario unir Cartagena para salir de la crisis institucional en la que se encuentra por el actual gobierno, que no ha sido capaz de lograr nada y, además, está en desintegración. Esa es la razón por la que estos 14 concejales hemos decidido dar un paso al frente para y por Cartagena", reiteró el portavoz de MC Cartagena.

En este mismo sentido intervino Manolo Torres, portavoz del Grupo Municipal Socialista, quien apuntó que es el momento de que Cartagena vuelva a sentir que tiene futuro "y solo vamos a lograrlo trabajando juntos y unidos".

Por su parte, Juan Pedro Torralba, portavoz de Sí Cartagena, quiso mandar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y a los funcionarios "porque venimos a abrir un tiempo de estabilidad y seguridad para el municipio y para el propio Ayuntamiento", frente al miedo que trata de imponer el Partido Popular.

Por su parte, Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo, esta última sigue formando parte del ejecutivo de Arroyo, garantizaron "su implicación total en el proyecto", que han vuelto a rubricar este viernes y "su intención de que el nuevo gobierno aporte la estabilidad y seguridad a Cartagena que demandan todos los vecinos, colectivos y el tejido económico".

Precisamente, la alcaldesa, Noelia Arroyo, reconoció este jueves no haber podido contactar todavía con la edil, aunque no pierde la esperanza de hacerlo, ya que considera que "la han engañado". Además, la edil No Adscrita María Dolores Ruiz sospecha que Sánchez del Álamo "podría estar utilizando su voto como elemento de negociación política con el Partido Popular, lo que, de confirmarse, supondría una grave deslealtad hacia los cartageneros y hacia quienes desean una alternativa real al actual gobierno municipal".