Festividad
El colegio Carmelitas de Cartagena honra a Santa Joaquina en la Basílica de la Caridad
La celebración de la patrona cobra este año un significado especial por los 200 años de la congregación
L.O.
El colegio Carmelitas de Cartagena ha celebrado el día de su patrona, Santa Joaquina de Vedruna, con una emotiva eucaristía en la Basílica de la Caridad, en una jornada marcada por el recuerdo, la convivencia y el sentimiento de pertenencia a la comunidad educativa.
La conmemoración ha tenido este año un significado especial, ya que la congregación celebra el bicentenario de su fundación. Este aniversario ha reunido a diferentes generaciones vinculadas al centro, que han compartido una cita entrañable en torno a la figura de Santa Joaquina y a la historia del colegio en Cartagena.
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