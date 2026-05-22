La Casa Museo de Isaac Peral abrirá como museo el 1 de junio con visitas gratuitas la primera semana

CLa Casa Natal de Isaac Peral, en Cartagena, abrirá sus puertas como museo el lunes 1 de junio, coincidiendo con el 175 aniversario del nacimiento del inventor y, para celebrarlo, ofrecerá pases guiados gratuitos durante toda su primera semana de apertura, del 2 al 7 de junio.

El inmueble, que se integra desde ese momento en la red de Cartagena Puerto de Culturas, permitirá a los visitantes conocer una vivienda tradicional del siglo XIX y el espacio donde el marino inició su formación, según ha informado el Ayuntamiento.

Con este programa de gratuidad, que coincide también con el 25 aniversario de Cartagena Puerto de Culturas, se busca acercar a cartageneros y visitantes la figura del célebre creador del submarino torpedero.

Para acceder a estas visitas, que comenzarán el martes 2 de junio, será imprescindible reservar plaza a través de la web 'puertodeculturas.cartagena.es' a partir del próximo lunes, 25 de mayo. El aforo estará limitado a un máximo de 20 personas por pase y un total de 200 visitantes al día.

El itinerario museístico recorrerá las cuatro plantas del edificio. Además de recuperar la esencia de una vivienda decimonónica, la exposición albergará objetos de la trayectoria de Peral, como documentos originales, fotografías, retratos, planos y maquetas de su obra más destacada.

Una vez finalizada la semana de jornadas de puertas abiertas, la Casa Museo de Isaac Peral establecerá su horario de temporada de martes a domingo, de 10.00 a 19.00 horas, de forma ininterrumpida.

El precio de la entrada se ha fijado en 4 euros para la tarifa individual y 3 euros para la reducida, equiparándose a las tarifas de otros centros de la red como la Muralla Púnica, el Augusteum o el Museo Refugio de la Guerra Civil.