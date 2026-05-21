Torres exige al PP que ponga fin a las presiones que "rozan la ilegalidad y son inmorales" contra los firmantes de la moción de censura en Cartagena

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manolo Torres, exige a la alcaldesa Noelia Arroyo y al Partido Popular que pongan fin a las presiones “que rozan la ilegalidad y lo inmoral” contra los concejales que han firmado la moción de censura, que es una herramienta democrática y constitucional, "para acabar con la paralización en la que el Ejecutivo tiene sumido al Ayuntamiento de Cartagena".

“La desesperación de Arroyo y de su partido es absoluta y están ejerciendo una presión brutal sobre quienes ya han firmado la moción de censura ante notario. Ya sabemos de qué es capaz el Partido Popular para acabar con una moción de censura porque lo vivimos en la Comunidad Autónoma cuando se presentó contra López Miras y ahora quieren hacer lo mismo en Cartagena. Es una auténtica barbaridad”, destaca Torres.

El portavoz socialista señala que Arroyo ha demostrado en todo momento su absoluta incapacidad para mantener un gobierno de estabilidad y para desarrollar Cartagena.

“No ha ejecutado un solo proyecto. Ni Arroyo ni el Partido Popular han hecho absolutamente nada por Cartagena, salvo provocar que el Seprona esté en la parcela de Los Mateos porque la fiscalía está investigando la compra de esta parcela y la descontaminación; provocar que muchos cartageneros lleven prótesis caducadas por culpa de la corrupción que el PP tiene en el servicio murciano de salud; que nuestro hospital de Santa Lucía haya soportado dos incendios porque no han sido capaces de retirar el material incendiario que les advertimos que tenían; no instalar aire acondicionado en los colegios, y así un largo etcétera”, concreta Torres.

El portavoz socialista hace un llamamiento a la serenidad porque "Cartagena no se va a paralizar tras la moción de censura, sino todo lo contrario".

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“Venimos a trabajar por y para Cartagena. A sacarla de la parálisis en la que el PP de Arroyo la tiene sometida y es lo que vamos a hacer”, defiende Torres.