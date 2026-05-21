La moción de censura ahonda en el distanciamiento vecinal en Cartagena

La moción de censura registrada este lunes por MC, PSOE, Sí Cartagena y los dos exediles de Vox contra el Gobierno local de PP y Vox ha provocado diversas reacciones en el movimiento vecinal. Tomás Sánchez Ojaos el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Cartagena y Comarca ‘Fernando Garrido’ (FAVCAC) considera que "es una moción que no me parece beneficiosa para Cartagena, ya no por quien la compone, no por los componentes que van a realizar esa moción, sino porque es tirar piedras contra Cartagena ahora mismo".

Sánchez Ojaos defiende que "están en su derecho, ya que esto es una democracia pero es tirar piedras contra Cartagena ahora mismo, paralizar todo lo que pudiera haber preparado y todo lo que se está haciendo".

"Ellos son cuatro o cinco partidos políticos completamente distintos, tienen que tomar posesión, sentarse y empezar con el verano de por medio, y cuando vayan a realizar un trabajo efectivo, no se va a poder realizar nada, entonces va a ser una parálisis total para Cartagena", señala el presidente de la FAVCAC, quien concluye afirmando que "estoy completamente en desacuerdo. Esto es un ataque contra Cartagena, la alcaldesa es alcaldesa hoy y mañana será oposición, pero los cartageneros somos cartageneros siempre y todos los días, todo lo que no reporte beneficio a nuestra ciudad a quien nos molesta y a quien perjudica es a nosotros".

Por su parte, desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca Isaac Peral (FAVECIP) recuerdan que la moción de censura es una herramienta plenamente prevista en la legislación de nuestro país y que "ejercer ese derecho, cuando se hace de forma limpia, pública y democrática, forma parte de las reglas del juego institucional".

"Gobernar sin saber cuidar los apoyos, sin saber elegir compañeros de viaje, sin escuchar suficientemente a la ciudadanía organizada y sin mantener puentes de diálogo con quienes también representan a Cartagena puede traer consecuencias políticas legítimas. Eso no es una anomalía democrática: es precisamente democracia", resalta el presidente Pedro Luis Ros Alcaraz.

Asimismo, no pierden la ocasión para señalar que "durante este primer año de vida de nuestra Federación, que acabamos de cumplir hace apenas unos días, nos ha resultado prácticamente imposible trabajar con la actual alcaldesa y con buena parte de su equipo de Gobierno".

"A FAVECIP se le ha negado la participación en espacios y comisiones donde las federaciones vecinales han venido participando habitualmente y donde, conforme al espíritu del Reglamento de Participación Ciudadana, deberían estar representadas las entidades que trabajan por los barrios, las diputaciones y el movimiento vecinal", critican, ya que "esta exclusión no solo afecta a una Federación concreta: afecta al derecho de muchos vecinos y colectivos a estar presentes, ser escuchados y participar en los asuntos que les afectan".

Desde FAVECIP entienden que un Ayuntamiento debe gobernar para todos, no solo para quienes aplauden, acompañan o no incomodan. "La participación ciudadana no puede convertirse en un premio para los afines ni en un castigo para quienes piensan, preguntan o fiscalizan. Una ciudad democrática necesita representantes públicos capaces de escuchar también a quienes discrepan", sentencian.

Además, creen que algunos asesores y concejales no han estado a la altura de lo que esta ciudad necesita, y "esa forma de entender la política ha terminado alejando al Gobierno municipal de una parte importante de la ciudadanía organizada".

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Si finalmente la moción de censura se materializa, desde la Federación desean mucha suerte a la todavía hoy alcaldesa y esperan poder trabajar con todos los representantes de la nueva Corporación municipal, desde el respeto institucional, pero también desde la exigencia vecinal.