María Dolores Ruiz sospecha de maniobras entre Beatriz Sánchez del Álamo y el PP para impedir que prospere la moción de censura en Cartagena

La concejal No Adscrita María Dolores Ruiz manifiesta su preocupación ante los movimientos políticos que se están produciendo en torno a la moción de censura planteada en el Ayuntamiento de Cartagena, "al considerar que podrían existir maniobras destinadas a impedir que prospere y a reforzar políticamente al actual gobierno municipal del Partido Popular".

Ruiz considera especialmente llamativo que, mientras públicamente se mantiene el debate sobre la moción de censura, "puedan estar produciéndose movimientos paralelos orientados a que determinados votos no permitan su aprobación".

“Me preocupa que se esté utilizando la moción de censura como una operación calculada para fracasar. Si alguien está jugando a presentarla para después facilitar que no salga adelante, Cartagena tiene derecho a saberlo”, señala.

En este sentido, Ruiz apunta directamente a Beatriz Sánchez del Álamo, cuya decisión de incorporarse al final ha decantado la presentación de la moción de censura este lunes y para que salga adelante el próximo 2 de junio.

Ruiz sospecha que Sánchez del Álamo "podría estar utilizando su voto como elemento de negociación política con el Partido Popular, lo que, de confirmarse, supondría una grave deslealtad hacia los cartageneros y hacia quienes desean una alternativa real al actual gobierno municipal".

“Si Beatriz Sánchez del Álamo está negociando con el PP para votar en contra de la moción o para obtener algún beneficio político o personal a cambio de impedir que salga adelante, debe explicarlo públicamente”, afirma Ruiz.

La edil recuerda, además, que su propia posición respecto a una moción de censura con Jesús Giménez Gallo como candidato a la Alcaldía es conocida desde hace dos años. “He dicho siempre que no avalaría una moción que propusiera a Jesús Giménez Gallo como alcalde. Quienes han planteado esta operación lo sabían perfectamente”, sentencia.

Ruiz insiste en que su postura no puede utilizarse como cortina de humo para ocultar otras posibles maniobras, ya que "no voy a permitir que se me señale a mí mientras otros pueden estar negociando en la sombra para que la moción fracase y el PP salga reforzado”.

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Para Ruiz, Cartagena merece claridad, transparencia y responsabilidad política. “Una moción de censura no puede convertirse en una herramienta para mercadear votos, obtener ventajas personales o escenificar una oposición que, en realidad, termine beneficiando al gobierno de Noelia Arroyo”, concluye.