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Cerradas este viernes por Santa Rita las dependencias municipales de Cartagena

Aunque es el día de la patrona de los empleados del Ayuntamiento, será hábil a efectos de la realización de trámites administrativos por los ciudadanos

Fachada del Palacio Consistorial de Cartagena.

Fachada del Palacio Consistorial de Cartagena. / Loyola Pérez de Villegas

La Opinión

La Opinión

Este viernes 22 de mayo, los empleados del Ayuntamiento de Cartagena celebran la festividad de Santa Rita, su patrona, por lo que las dependencias y servicios administrativos municipales permanecerán cerrados durante dicha jornada.

Igualmente, se considerará como día hábil a efectos de la realización de trámites administrativos municipales. Los ciudadanos que tengan que presentar este viernes algún escrito o instancia en el Registro municipal lo podrán hacer por internet a través de la sede electrónica, no de manera presencial, o por ventanilla única de otras administraciones públicas.

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En cuanto a los servicios de Bomberos y Policía Local estarán operativos y atenderán las incidencias de una jornada normal.

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