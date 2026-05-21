Cerradas este viernes por Santa Rita las dependencias municipales de Cartagena

Este viernes 22 de mayo, los empleados del Ayuntamiento de Cartagena celebran la festividad de Santa Rita, su patrona, por lo que las dependencias y servicios administrativos municipales permanecerán cerrados durante dicha jornada.

Igualmente, se considerará como día hábil a efectos de la realización de trámites administrativos municipales. Los ciudadanos que tengan que presentar este viernes algún escrito o instancia en el Registro municipal lo podrán hacer por internet a través de la sede electrónica, no de manera presencial, o por ventanilla única de otras administraciones públicas.

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En cuanto a los servicios de Bomberos y Policía Local estarán operativos y atenderán las incidencias de una jornada normal.