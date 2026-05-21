Barreiro considera la moción de censura de Cartagena consecuencia de un Vox inestable e irresponsable

Pilar Barreiro, quien fuera alcaldesa de Cartagena y líder del PP local durante veinte años, reflexionó este miércoles acerca del terremoto político generado por la moción de censura presentada por MC, PSOE, Sí Cartagena y los dos exediles de Vox contra el Gobierno de Arroyo.

Según contó a La Opinión, "esto se produce como consecuencia de un partido inestable y en cierta medida irresponsable que es Vox, se compromete a dar estabilidad a un gobierno donde la mayoría de votos la tenía el Partido Popular y es el problema de rencillas internas, peleas y discusiones lo que de repente produce esta situación".

Si bien la exalcaldesa puntualizó que "no soy quién para catalogar los medios democráticos que utilicen otros partidos. Si la moción de censura está ahí, es un medio democrático y legal que los representantes en el Ayuntamiento lo elijen, es su responsabilidad".

"Como alcaldesa que he sido y militante, deseo por supuesto que la moción de censura no se lleve a cabo, pero creo que es difícil, y espero que mi partido aproveche esta oportunidad para armarse para unas nuevas elecciones y que pueda tomar impulso, generar ilusión y un modelo de ciudad que hubiera llevado a cabo si no hubiera pasado esto", señaló Barreiro, quien no duda de que "las estabilidades de los gobiernos hacen crecer las ciudades y buena prueba de ello ha sido el PP que ha estado veinte años en el gobierno, eso dio lugar a que se pudiera hacer una política de verdad para la ciudad y no mirando para otra parte".

Pilar Barreiro cuestiona que en una década se hayan sucedido varios alcaldes, "¿Cómo se puede dar estabilidad a esta ciudad?, ¿Cómo se pueden llevar a cabo proyectos que tienen más tiempo y que necesitan tiempo de preparación y ejecución? De todo esto, la gran perjudicada es Cartagena y a mí me produce muchísima tristeza", sentencia.

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"Hay que dejar tiempo y dar fuerza a los alcaldes para que puedan llevar a cabo sus proyecto; ahora mismo estamos en una situación en la que un partido como Vox, no sé lo que le interesa, pero desde luego el progreso de la ciudad, el crecimiento, la expansión, el trabajo por la ciudad y la fortaleza de la propia ciudad, desde luego no", afirmó quien fuera máxima autoridad municipal enlazando mayorías absolutas.