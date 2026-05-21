Del Arsenal a Escombreras: el submarino Tramontana, camino de convertirse en chatarra

El submarino Tramontana encara ya su último destino. Tras ser vendido en pública subasta, el sumergible ha sido trasladado a remolque desde la base de submarinos del Arsenal de Cartagena hasta la dársena de Escombreras, donde será desguazado para convertir sus materiales en piezas reutilizables.

La Armada dio de baja el Tramontana S-74 hace unos meses, después de 38 años de servicio. Antes de sacarlo a subasta pública, retiró distintos elementos que aún podían ser útiles para el Galerna, el único submarino que queda operativo de la misma serie.

La licitación se celebró en mayo del pasado año con un precio de salida superior a los 138.000 euros. El adjudicatario fue un empresario de Cartagena que gestiona la firma Hermanos Inglés. Se trata de la misma empresa que ya desguazó el Siroco, gemelo del Tramontana, y posteriormente hizo lo mismo con el Mistral, convirtiéndolo en chatarra.

El operativo solo durará cuatro meses

Según ha explicado el empresario a esta Redacción, los trabajos de desguace del Siroco se prolongaron durante seis meses, mientras que los del Mistral duraron unos cinco. En el caso del Tramontana, se calcula que el proceso podría reducirse a cuatro meses gracias a la experiencia acumulada en operaciones anteriores.

El nuevo propietario presenció este miércoles el traslado del submarino desde el Arsenal de Cartagena hasta Escombreras. Los trabajos de desguace comenzarán previsiblemente el lunes, una vez se instalen las medidas de seguridad exigidas por la Autoridad Portuaria. Entre ellas figura la colocación de una barrera anticontaminación alrededor del sumergible.

Los trabajos comenzarán previsiblemente el lunes, una vez se instalen las oportunas medidas de seguridad

La adjudicación del submarino se formalizó a finales del año pasado y el traslado se ha realizado ahora para aprovechar las buenas condiciones meteorológicas. Los vientos y temporales del invierno habrían dificultado los trabajos, mientras que los meses veraniego de junio, julio, agosto y septiembre ofrecen una previsión más favorable para acometer el desmantelamiento.

Destino del material extraido

Los submarinos contienen en su estructura materiales de distintas características, principalmente aluminio y acero, que deben ser separados y vendidos a empresas especializadas para su reutilización. Entre los posibles destinos figuran altos hornos de Bilbao y Valencia, así como una empresa de reciclaje de Sevilla.

El Tramontana S-74 fue la última unidad de una serie de cuatro submarinos encargados por el Gobierno de España a la antigua empresa nacional Bazán, actualmente Navantia. En julio de 2023 quedó amarrado en el Arsenal de Cartagena para iniciar su desmantelamiento y la Armada lo dio oficialmente de baja en una ceremonia celebrada el 16 de febrero de 2024.